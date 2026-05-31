Así queda la clasificación general del Giro de Italia 2026 tras la etapa 21 con Jonas Vingegaard

Jonathan Milan se ha apuntado la victoria en la etapa 21 del Giro de Italia 2026, con inicio y final en Roma, mientras que Jonas Vingegaard se certifica como ganador de la presente edición después de dominar con mano de hierro a lo largo de las últimas semanas.

El italiano, del Lidl-Trek, fue el primero en cruzar la meta en el 'Circo Massimo', imponiéndose en el masivo sprint final y quitándose la espinita en su particular duelo frente a Paul Magnier al apuntarse su primera victoria en la presente edición.

Lo acontecido en la última etapa del Giro de Italia no comporta cambios en una clasificación general que llevaba varias jornadas vista para sentencia. Jonas Vingegaard certifica su victoria final en la Corsa Rosa después de imponer su ley a lo largo de las tres semanas de competición, aventajando ampliamente al resto de aspirantes. Felix Gall (+5:22) y Jai Hindley (+6:25) completan el podio de la presente edición de la 'Corsa Rosa'.

Jonas Vingegaard es el nuevo campeón del Giro de Italia / EFE

Respecto a los representantes españoles, David de la Cruz termina como el mejor situado en la general. El del Pinarello Q36.5 salda su participación en carreteras italianas en una muy meritoria 14ª posición de la clasificación a +23:14 de la cabeza, seguido por Igor Arrieta en este particular ranking (18o, +55:56).

En el resto de clasificaciones, Paul Magnier se lleva la 'maglia ciclamino' como líder a los puntos, Giulio Ciccone la 'maglia azzurra' como líder de la montaña y Alfonso Eulálio la 'maglia bianca' como mejor joven.

Afonso Eulálio, mejor joven del Giro de Italia 2026 / LUCA ZENNARO / EFE

La clasificación del Giro de Italia 2026 tras la etapa 21

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Tras cada una de las 21 etapas que conforman la presente edición de la 'Corsa Rosa', puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Giro de Italia 2026 con los resultados de las principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

Los últimos ganadores del Giro de Italia

2026 - Jonas Vingegaard (DNK)

2025 - Simon Yates (GBR)

2024 - Tadej Pogacar (ESL)

2023 - Primoz Roglic (ESL)

2022 - Jai Hindley (AUS)

2021 - Egan Bernal (COL)

La presente edición del Giro de Italia, cuya 'Grande Partenza' tendrá lugar en Nessebar (Bulgaria) y finalizará en Roma, cuenta con un recorrido de 3.459 kilómetros y más de 49.000 metros de desnivel acumulado repartidos en las tradicionales 21 etapas que llevarán al pelotón a través de 14 regiones, destacando los Abruzos, los Alpes y los Dolomitas.

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El recorrido del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

Las 21 etapas que dan forma al Giro de Italia 2026 contarán con perfiles de todo tipo, incluyendo 8 etapas llanas, 7 de media montaña, 5 de alta montaña y 1 única contrarreloj. Además, el calendario tiene previstas dos jornadas de descanso, una de ellas nada más empezar para realizar el traslado de Bulgaria a Italia.