Así queda la clasificación general del Giro de Italia 2026 tras la etapa 20 con Jonas Vingegaard

Jonas Vingegaard se ha apuntado la victoria en la etapa 20 del Giro de Italia 2026, con inicio en Gemona del Friuli y final en Piancavallo, lo que le permite ampliar su ventaja en la clasificación general antes de su llegada triunfal a Roma.

El danés, del Team Visma, fue el primero en coronar el colosal Piancavallo después de dejar atrás a Felix Gall y al resto de perseguidores del grupo de favoritos durante los primeros compases del ascenso.

Lo acontecido en la última gran etapa del Giro de Italia apenas ha comportado cambios en una clasificación general que ya está más que vista para sentencia. Jonas Vingegaard se mantiene en la primera posición, ampliando su ventaja respecto a Félix Gall a +5:22. El encargado de cerrar el podio es Jai Hindley, que le arrebató el tercer cajón a Thymen Arensman en la etapa 19.

Jonas Vingegaard, líder indiscutido del Giro de Italia / EFE

Respecto a los representantes españoles, David de la Cruz se mantiene como el mejor situado en la general a falta de una jornada para el final. El del Pinarello Q36.5 ocupa la 14ª posición de la clasificación a +23:14 de la cabeza, seguido por Igor Arrieta en este particular ranking (18o, +55:56)

La clasificación del Giro de Italia 2026 tras la etapa 20

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Tras cada una de las 21 etapas que conforman la presente edición de la 'Corsa Rosa', puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Giro de Italia 2026 con los resultados de las principales aspirantes a la victoria, además de las españolas mejor clasificadas.

La presente edición del Giro de Italia, cuya 'Grande Partenza' tendrá lugar en Nessebar (Bulgaria) y finalizará en Roma, cuenta con un recorrido de 3.459 kilómetros y más de 49.000 metros de desnivel acumulado repartidos en las tradicionales 21 etapas que llevarán al pelotón a través de 14 regiones, destacando los Abruzos, los Alpes y los Dolomitas.

El recorrido del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

Las 21 etapas que dan forma al Giro de Italia 2026 contarán con perfiles de todo tipo, incluyendo 8 etapas llanas, 7 de media montaña, 5 de alta montaña y 1 única contrarreloj. Además, el calendario tiene previstas dos jornadas de descanso, una de ellas nada más empezar para realizar el traslado de Bulgaria a Italia.

Los últimos ganadores del Giro de Italia

2025 - Simon Yates (GBR)

2024 - Tadej Pogacar (ESL)

2023 - Primoz Roglic (ESL)

2022 - Jai Hindley (AUS)

2021 - Egan Bernal (COL)

¿Dónde ver el Giro de Italia 2026 por TV y en directo?

En España, la 109ª edición del Giro de Italia se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

La única opción de poder seguir gratis el Giro de Italia desde España es el canal autonómico EITB, que conectará en directo con la 'Corsa Rosa' para cubrir el tramo final de cada etapa.

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Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Giro de Italia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.