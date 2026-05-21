Así queda la clasificación general del Giro de Italia 2026 tras la etapa 12

Alec Segaert se ha apuntado la victoria en la duodécima etapa del Giro de Italia 2026, con inicio en Imperia y final en Novi Ligure, mientras que Alfonso Eulálio sigue resistiendo en lo más alto de la clasificación general.

El belga , del Bahrain-Victorious, fue el primero en cruzar la meta después de sorprender al pelotón con un ataque a escasos kilómetros de la llegada que hizo salta por los aires la esperada llegada al sprint.

El valiente ataque de Segaert, sin embargo, no trae consigo grandes cambios en la general. Alfonso Eulálio resiste vestido de rosa una jornada más, ganando incluso unos segundos a Jonas Vingegaard (+0:33) que espera ansioso la llegada de la montaña para asaltar el liderato de la clasificación. El encargado de completar el podio provisional es Thymen Arensman, tercero a +2:03.

Respecto al papel de los representantes españoles, Markel Beloki se mantiene como el mejor situado en la general. El del EF Education es undécimo a +4:20 de la cabeza, seguido por David de la Cruz, Igor Arrieta y Enric Mas en este ranking particular.

La clasificación del Giro de Italia 2026 tras la etapa 12

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Tras cada una de las 21 etapas que conforman la presente edición de la 'Corsa Rosa', puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Giro de Italia 2026 con los resultados de las principales aspirantes a la victoria, además de las españolas mejor clasificadas.

La presente edición del Giro de Italia, cuya 'Grande Partenza' tendrá lugar en Nessebar (Bulgaria) y finalizará en Roma, cuenta con un recorrido de 3.459 kilómetros y más de 49.000 metros de desnivel acumulado repartidos en las tradicionales 21 etapas que llevarán al pelotón a través de 14 regiones, destacando los Abruzos, los Alpes y los Dolomitas.

El recorrido del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

Las 21 etapas que dan forma al Giro de Italia 2026 contarán con perfiles de todo tipo, incluyendo 8 etapas llanas, 7 de media montaña, 5 de alta montaña y 1 única contrarreloj. Además, el calendario tiene previstas dos jornadas de descanso, una de ellas nada más empezar para realizar el traslado de Bulgaria a Italia.

Los últimos ganadores del Giro de Italia

2025 - Simon Yates (GBR)

2024 - Tadej Pogacar (ESL)

2023 - Primoz Roglic (ESL)

2022 - Jai Hindley (AUS)

2021 - Egan Bernal (COL)

¿Dónde ver el Giro de Italia 2026 por TV y en directo?

En España, la 109ª edición del Giro de Italia se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

La única opción de poder seguir gratis el Giro de Italia desde España es el canal autonómico EITB, que conectará en directo con la 'Corsa Rosa' para cubrir el tramo final de cada etapa.

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Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Giro de Italia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.