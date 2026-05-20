Así queda la clasificación general del Giro de Italia 2026 tras la etapa 11

Jhonatan Narváez se ha apuntado la victoria en la undécima etapa del Giro de Italia 2026, con inicio en Porcari y final en Chiavari, mientras que Alfonso Eulálio sigue resistiendo en lo más alto de la clasificación general.

El ecuatoriano, del UAE Team, fue el primero en cruzar la meta después de imponerse ante Enric Mas en la trepidante bajada final. Después de aguantar casi toda la jornada a la fuga, el 'lagarto' consigue sumar su tercera victoria en la 'Corsa Rosa' y la cuarta para el UAE Team.

Lo acontecido en la última etapa no comporta cambios en la carrera por la 'Maglia Rosa'. Alfonso Eulálio resiste en lo más alto de la clasificación general después de la clasificación general, seguido cada vez más de cerca por un Jonas Vingegaard que recortó distancias en la crono a pesar de su discreta actuación y ya se encuentra a apenas 27 segundos. El encargado de completar el podio provisional es Thymen Arensman, que superó a Gall el pasado martes y se sitúa a +1:57 de la cabeza.

Respecto al papel de los representantes españoles, Markel Beloki figura como el mejor situado en la general. El del EF Education es undécimo a +4:16 de la cabeza, mientras que Enric Mas mejora sensiblemente su situación y asciende hasta la 27ª posición de la clasificación a 12 minutos del líder, tres menos que en la etapa anterior.

La clasificación del Giro de Italia 2026 tras la etapa 11

Results powered by FirstCycling.com

Tras cada una de las 21 etapas que conforman la presente edición de la 'Corsa Rosa', puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Giro de Italia 2026 con los resultados de las principales aspirantes a la victoria, además de las españolas mejor clasificadas.

La presente edición del Giro de Italia, cuya 'Grande Partenza' tendrá lugar en Nessebar (Bulgaria) y finalizará en Roma, cuenta con un recorrido de 3.459 kilómetros y más de 49.000 metros de desnivel acumulado repartidos en las tradicionales 21 etapas que llevarán al pelotón a través de 14 regiones, destacando los Abruzos, los Alpes y los Dolomitas.

El recorrido del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

Las 21 etapas que dan forma al Giro de Italia 2026 contarán con perfiles de todo tipo, incluyendo 8 etapas llanas, 7 de media montaña, 5 de alta montaña y 1 única contrarreloj. Además, el calendario tiene previstas dos jornadas de descanso, una de ellas nada más empezar para realizar el traslado de Bulgaria a Italia.

Los últimos ganadores del Giro de Italia

2025 - Simon Yates (GBR)

2024 - Tadej Pogacar (ESL)

2023 - Primoz Roglic (ESL)

2022 - Jai Hindley (AUS)

2021 - Egan Bernal (COL)

¿Dónde ver el Giro de Italia 2026 por TV y en directo?

En España, la 109ª edición del Giro de Italia se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

La única opción de poder seguir gratis el Giro de Italia desde España es el canal autonómico EITB, que conectará en directo con la 'Corsa Rosa' para cubrir el tramo final de cada etapa.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Giro de Italia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.