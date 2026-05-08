Así queda la clasificación general del Giro de Italia 2026 tras la etapa 1

Paul Magnier se ha apuntado la victoria en la primera etapa del Giro de Italia 2026, con inicio en Nessebar y final en Burgas, lo que le permite situarse en la primera posición de la clasificación general y convertirse en el primer portador de la codiciada 'Maglia Rosa'.

El francés, del Soudal, fue el primero en cruzar la meta en la esperada llegada al sprint, imponiéndose ante el máximo favorito del día Jonathan Milan. La victoria estuvo profundamente marcada por la caída masiva en el último kilómetro, que eliminó de la ecuación a gran parte de los aspirantes.

Lo acontecido en la primera etapa del Giro ha permitido conocer al primer portador de la Maglia Rosa. Paul Magnier se sitúa en lo más alto de la clasificación tras su victoria al sprint, mientras que Tobias Lund Andresen (+0:04) y Manuele Tarozzi (+0:04) completan el podio provisional.

Respecto al papel de los ciclistas españoles, Diego Sevilla es el mejor situado en la clasificación. El del Team Polti VisitMalta se afinca en la quinta posición general, además de convertirse en el primer portador del maillot de montaña.

La clasificación del Giro de Italia 2026 tras la etapa 1

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Tras cada una de las 21 etapas que conforman la presente edición de la 'Corsa Rosa', puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Giro de Italia 2026 con los resultados de las principales aspirantes a la victoria, además de las españolas mejor clasificadas.

La presente edición del Giro de Italia, cuya 'Grande Partenza' tendrá lugar en Nessebar (Bulgaria) y finalizará en Roma, cuenta con un recorrido de 3.459 kilómetros y más de 49.000 metros de desnivel acumulado repartidos en las tradicionales 21 etapas que llevarán al pelotón a través de 14 regiones, destacando los Abruzos, los Alpes y los Dolomitas.

El recorrido del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

Las 21 etapas que dan forma al Giro de Italia 2026 contarán con perfiles de todo tipo, incluyendo 8 etapas llanas, 7 de media montaña, 5 de alta montaña y 1 única contrarreloj. Además, el calendario tiene previstas dos jornadas de descanso, una de ellas nada más empezar para realizar el traslado de Bulgaria a Italia.

Los últimos ganadores del Giro de Italia

2025 - Simon Yates (GBR)

2024 - Tadej Pogacar (ESL)

2023 - Primoz Roglic (ESL)

2022 - Jai Hindley (AUS)

2021 - Egan Bernal (COL)

¿Dónde ver el Giro de Italia 2026 por TV y en directo?

En España, la 109ª edición del Giro de Italia se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

La única opción de poder seguir gratis el Giro de Italia desde España es el canal autonómico EITB, que conectará en directo con la 'Corsa Rosa' para cubrir el tramo final de cada etapa.

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Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Giro de Italia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.