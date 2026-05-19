Así queda la clasificación general del Giro de Italia 2026 tras la contrarreloj de la etapa 10

Filippo Ganna se ha apuntado la victoria en la contrarreloj de la décima etapa del Giro de Italia 2026, con inicio en Viareggio y final en Massa, mientras que Alfonso Eulálio resiste en lo más alto de la clasificación general frente al acoso de un Jonas Vingegaard que cada vez está más cerca.

El italiano, del Netcompany INEOS, paró el crono en 45:53 minutos, estableciendo una referencia que nadie fue capaz de superar. Thymen Arensman y Rémi Cavagna, sus más inmediatos perseguidores, se quedaron a cerca de dos minutos de igualar su marca.

Lo acontecido en la décima etapa del Giro no ha sacudido las jerarquías de la general, pero parece anticipar un cambio de orden de cara a las próximas etapas. Alfonso Eulálio se mantiene en la primera posición de la clasificación, pero vuelve a ceder terreno frente a un Vingegaard al que ya sólo aventaja en +0:27.

También ha habido movimiento en el grupo de favoritos, destacando el 'sorpasso' de Arensman a Felix Gall en la carrera por el tercer cajón del podio. La buena crono del del INEOS le permite situarse a apenas +1:57 de la cabeza, mejorando en 30 segundos el registro del del Decthlon CMA CGM.

Respecto al papel de los representantes españoles, Markel Beloki figura como el mejor situado en la general. El del EF Education es el encargado de cerrar el top-10 a 40 segundos de Pellizzari y a +4:16 de la cabeza, mientras que Enric Mas sigue perdiendo minutos y cae hasta la 29ª posición de la clasificación a unos muy lejanos +15:36.

La clasificación del Giro de Italia 2026 tras la etapa 10

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Tras cada una de las 21 etapas que conforman la presente edición de la 'Corsa Rosa', puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Giro de Italia 2026 con los resultados de las principales aspirantes a la victoria, además de las españolas mejor clasificadas.

La presente edición del Giro de Italia, cuya 'Grande Partenza' tendrá lugar en Nessebar (Bulgaria) y finalizará en Roma, cuenta con un recorrido de 3.459 kilómetros y más de 49.000 metros de desnivel acumulado repartidos en las tradicionales 21 etapas que llevarán al pelotón a través de 14 regiones, destacando los Abruzos, los Alpes y los Dolomitas.

El recorrido del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

Las 21 etapas que dan forma al Giro de Italia 2026 contarán con perfiles de todo tipo, incluyendo 8 etapas llanas, 7 de media montaña, 5 de alta montaña y 1 única contrarreloj. Además, el calendario tiene previstas dos jornadas de descanso, una de ellas nada más empezar para realizar el traslado de Bulgaria a Italia.

Los últimos ganadores del Giro de Italia

2025 - Simon Yates (GBR)

2024 - Tadej Pogacar (ESL)

2023 - Primoz Roglic (ESL)

2022 - Jai Hindley (AUS)

2021 - Egan Bernal (COL)

¿Dónde ver el Giro de Italia 2026 por TV y en directo?

En España, la 109ª edición del Giro de Italia se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

La única opción de poder seguir gratis el Giro de Italia desde España es el canal autonómico EITB, que conectará en directo con la 'Corsa Rosa' para cubrir el tramo final de cada etapa.

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Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Giro de Italia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.