Así queda la clasificación general del Giro de Italia 2026 tras la etapa 9

Jonas Vingegaard se ha apuntado la victoria en la novena etapa del Giro de Italia 2026, con inicio en Cervia y final en Corno alle Scale, mientras que Alfonso Eulálio se mantiene en lo más alto de la clasificación general en el cierre de la primera semana de competición en carreteras italianas.

El danés, del Team Visma, fue el primero en coronar el colosal Corno alle Scale, lo que le permite apuntarse su segunda victoria de etapa y ganar terreno en la carrera por la 'Maglia Rosa'. Como sucedió en el Blockhaus, Felix Gall fue el único capaz de aguantarle el pulso, cruzando la meta 12 segundos después.

Lo acontecido en la novena etapa del Giro ha tenido incidencia en la general. Alfonso Eulálio se mantiene en la primera posición de la clasificación, pero vuelve a ceder terreno frente a un Vingegaard al que ya sólo aventaja en +2:24. Felix Gall, a +2:59, es el encargado de cerrar el podio provisional.

El ritmo establecido por Vingegaard y Gall en las dos finales en alto es infernal, pero algunos integrantes del grupo de favoritos están consiguiendo aguantar el tipo. Jai Hindley (4o a +4:32) y Thymen Arensman (6o a +5:00) figuran como los mejor posicionados, mientras que la gran esperanza local Guilio Pellizzari vuelve a ceder terreno, cayendo hasta la 9ª posición a +5:15 de la cabeza.

Respecto al papel de los representantes españoles, Enric Mas sigue sin encontrarse en la alta montaña. El del Movistar Team quedó descolgado durante el ascenso al Corno alle Scale, lo que le lleva a caer hasta la 28ª posición de la clasificación y quedar a +13:42.

La clasificación del Giro de Italia 2026 tras la etapa 9

Results powered by FirstCycling.com

Tras cada una de las 21 etapas que conforman la presente edición de la 'Corsa Rosa', puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Giro de Italia 2026 con los resultados de las principales aspirantes a la victoria, además de las españolas mejor clasificadas.

La presente edición del Giro de Italia, cuya 'Grande Partenza' tendrá lugar en Nessebar (Bulgaria) y finalizará en Roma, cuenta con un recorrido de 3.459 kilómetros y más de 49.000 metros de desnivel acumulado repartidos en las tradicionales 21 etapas que llevarán al pelotón a través de 14 regiones, destacando los Abruzos, los Alpes y los Dolomitas.

El recorrido del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

Las 21 etapas que dan forma al Giro de Italia 2026 contarán con perfiles de todo tipo, incluyendo 8 etapas llanas, 7 de media montaña, 5 de alta montaña y 1 única contrarreloj. Además, el calendario tiene previstas dos jornadas de descanso, una de ellas nada más empezar para realizar el traslado de Bulgaria a Italia.

Los últimos ganadores del Giro de Italia

2025 - Simon Yates (GBR)

2024 - Tadej Pogacar (ESL)

2023 - Primoz Roglic (ESL)

2022 - Jai Hindley (AUS)

2021 - Egan Bernal (COL)

¿Dónde ver el Giro de Italia 2026 por TV y en directo?

En España, la 109ª edición del Giro de Italia se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

La única opción de poder seguir gratis el Giro de Italia desde España es el canal autonómico EITB, que conectará en directo con la 'Corsa Rosa' para cubrir el tramo final de cada etapa.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Giro de Italia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.