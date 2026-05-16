Así queda la clasificación general del Giro de Italia 2026 tras la etapa 8

Jhonatan Narváez se ha apuntado la victoria en la octava etapa del Giro de Italia 2026, con inicio en Chieti y final en Fermo, mientras que Alfonso Eulálio se mantiene en lo más alto de la clasificación general antes de afrontar la última etapa de la primera semana en carreteras italianas.

El ecuatoriano, del UAE Team, consiguió su segunda victoria en la presente edición de la 'Corsa Rosa' y la tercera para su equipo después de cruzar en solitario la línea de meta, seguido de cerca por un Andreas Leknessund que no dio su brazo a torcer a pesar de quedar descolgado.

A pesar de la holgada victoria de Narváez, lo acontecido en la octava etapa del Giro no comporta grandes cambios en la general. Alfonso Eulálio se mantiene en la primera posición de la clasificación, atesorando todavía una valiosa ventaja de +3:15 frente a Jonas Vingegaard y de +3:34 frente a Félix Gall, aunque se espera que ambos vuelvan a agitar la carrera en la final en alto de la novena etapa.

Jhonatan Narváez celebra su victoria en la etapa 8 del Giro de Italia 2026 / EFE

Más allá de Vingegaard y Gall, el grueso del grupo de favoritos ha conseguido mantenerse en buena posición antes de una etaa que se antoja decisiva. Jai Hindley (+4:23), Giulio Pellizzari (+4:28) y Tymen Arensman (+5:07) figuran como los mejor posicionados, mientras que el español Enric Mas se sitúa en la 27ª posición a +9:14 tras no poder seguir el ritmo en la ascensión al Blockhaus de la etapa 7.

Con el jefe de filas del Movistar Team muy lejor del top-10, el español mejor situado en la general es Markel Beloki. El del EF Education sube siete posiciones tras una jornada muy sólida, situándose undécimo a +5:31 de la cabeza. Le sigue de cerca el ganador de etapa Igor Arrieta, decimotercero a +5:54.

Igor Arrieta celebra la victoria en el Giro. / GIRO DE ITALIA

La clasificación del Giro de Italia 2026 tras la etapa 8

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Tras cada una de las 21 etapas que conforman la presente edición de la 'Corsa Rosa', puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Giro de Italia 2026 con los resultados de las principales aspirantes a la victoria, además de las españolas mejor clasificadas.

La presente edición del Giro de Italia, cuya 'Grande Partenza' tendrá lugar en Nessebar (Bulgaria) y finalizará en Roma, cuenta con un recorrido de 3.459 kilómetros y más de 49.000 metros de desnivel acumulado repartidos en las tradicionales 21 etapas que llevarán al pelotón a través de 14 regiones, destacando los Abruzos, los Alpes y los Dolomitas.

El recorrido del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

Las 21 etapas que dan forma al Giro de Italia 2026 contarán con perfiles de todo tipo, incluyendo 8 etapas llanas, 7 de media montaña, 5 de alta montaña y 1 única contrarreloj. Además, el calendario tiene previstas dos jornadas de descanso, una de ellas nada más empezar para realizar el traslado de Bulgaria a Italia.

Los últimos ganadores del Giro de Italia

2025 - Simon Yates (GBR)

2024 - Tadej Pogacar (ESL)

2023 - Primoz Roglic (ESL)

2022 - Jai Hindley (AUS)

2021 - Egan Bernal (COL)

¿Dónde ver el Giro de Italia 2026 por TV y en directo?

En España, la 109ª edición del Giro de Italia se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

La única opción de poder seguir gratis el Giro de Italia desde España es el canal autonómico EITB, que conectará en directo con la 'Corsa Rosa' para cubrir el tramo final de cada etapa.

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Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Giro de Italia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.