Tres Valles Varesinos
Así queda la clasificación final y el palmarés de los Tres Valles Varesinos 2025 tras la victoria de Pogacar
Consulta como quedan la clasificación y el palmarés de los Tres Valles Varesinos: ganador, resultados y tiempos de Pocagar
Tadej Pogacar es el nuevo campeón de los Tres Valles Varesinos. El esloveno protagonizó su enésima exhibición de la temporada para ocupar un trono que estaba vacante tras la suspensión de la edición anterior por culpa del fuerte temporal.
El esloveno, que aterrizaba en italia después de colgarse el oro en el Mundial y en el Campeonato de Europa, cruzó en solitario la línea de meta en Varese, aventajando en 45 segundos a sus principales perseguidores.
La igualdad que faltó en el momento de definir al ganador hizo acto de presencia en la carrera por el segundo cajón del podio. Albert Withen Philipsen se impuso escasos milímetros ante el mítico Julian Alaphilippe, el encargado de completar el podio de la competición.
Respecto al desempeño de los ciclistas españoles, Ion Izagirre protagonizó la actuación más destacada. El del Cofidis, parte del grupo perseguidor, finalizó en una muy meritoria décima posición.
¿Cómo queda la clasificación de los Tres Valles Varesinos 2025?
¿Cuál es el palmarés de los Tres Valles Varesinos 2025?
2025 Tadej Pogacar (SLO)
2024 Cancelada
2023Ilan Van Wilder (BEL)
2022Tadej Pogačar (SLO)
2021Alessandro De Marchi (ITA)
2019Primož Roglič (SLO)
2018Toms Skujiņš (LAT)
2017Alexandre Geniez (FRA)
2016Sonny Colbrelli (ITA)
2015Vincenzo Nibali (ITA)
2014Michael Albasini (SUI)
2013Kristijan Đurasek (CRO)
2012David Veilleux (CAN)
2011Davide Rebellin (ITA)
2010Daniel Martin (IRL)
2009Mauro Santambrogio (ITA)
2008Francesco Ginanni (ITA)
2007Christian Murro (ITA)
2006Stefano Garzelli (ITA)
2005Stefano Garzelli (ITA)
2004Fabian Wegmann (GER)
2003Danilo Di Luca (ITA)
2002Eddy Ratti (ITA)
2001Mirko Celestino (ITA)
2000Massimo Donati (ITA)
1999Sergio Barbero (ITA)
1998Davide Rebellin (ITA)
1997Roberto Caruso (ITA)
1996Fabrizio Guidi (ITA)
1995Roberto Caruso (ITA)
1994Claudio Chiappucci (ITA)
1993Massimo Ghirotto (ITA)
1992Massimo Ghirotto (ITA)
1991Guido Bontempi (ITA)
1990Pascal Richard (SUI)
1989Gianni Bugno (ITA)
1988Giuseppe Saronni (ITA)
1987Franco Ballerini (ITA)
1986Guido Bontempi (ITA)
1985Giovanni Mantovani (ITA)
1984Pierino Gavazzi (ITA)
1983Alessandro Paganessi (ITA)
1982Pierino Gavazzi (ITA)
1981Gregor Braun (GER)
1980Giuseppe Saronni (ITA)
1979Giuseppe Saronni (ITA)
1978Francesco Moser (ITA)
1977Giuseppe Saronni (ITA)
1976Francesco Moser (ITA)
1975Fabrizio Fabbri (ITA)
1974Tino Conti (ITA)
1973Enrico Paolini (ITA)
1972Giacinto Santambrogio (ITA)
1971Giancarlo Polidori (ITA)
1970Gianni Motta (ITA)
1969Marino Basso (ITA)
1968Eddy Merckx (BEL)
1967Gianni Motta (ITA)
1966Gianni Motta (ITA)
1965Gianni Motta (ITA)
1964Marino Vigna (ITA)
1963Italo Zilioli (ITA)
1962Giuseppe Fezzardi (ITA)
1961Willy Vannitsen (BEL)
1960Nino Defilippis (ITA)
1959Dino Bruni (ITA)
1958Carlo Nicolo (ITA)
1957Germain Derycke (BEL)
1956Gastone Nencini (ITA)
1955Fausto Coppi (ITA)
1954Giorgio Albani (ITA)
1953Nino Defilippis (ITA)
1952Giuseppe Minardi (ITA)
1951Guido De Santi (ITA)
1950Antonio Bevilacqua (ITA)
1949Nedo Logli (ITA)
1948Fausto Coppi (ITA)
1947Fiorenzo Magni (ITA)
1946Enrico Mollo (ITA)
1945Adolfo Leoni (ITA)
1942Luciano Succi (ITA)
1941Fausto Coppi (ITA)
1940Cino Cinelli (ITA)
1939Olimpio Bizzi (ITA)
1938Gino Bartali (ITA)
1937Olimpio Bizzi (ITA)
1936Cesare Del Cancia (ITA)
1935Pietro Chiappini (ITA)
1934Severino Canavesi (ITA)
1933Alfredo Bovet (ITA)
1932Domenico Piemontesi (ITA)
1931Luigi Giacobbe (ITA)
1930Albino Binda (ITA)
1929Ambrogio Morelli (ITA)
1928Battista Visconti (ITA)
1927Renato Zanona (ITA)
1926Mario Bonvicini (ITA)
1925Giovanni Tizzoni (ITA)
1924Libero Ferrario (ITA)
1923Filippo Brusatori (ITA)
1922Domenico Piemontesi (ITA)
1921Luigi Gilardi (ITA)
1920Raimondo Rosa (ITA)
1919Pietro Bestetti (ITA)
La victoria en la presente edición, sumada a la de 2022, sitúa a Pogacar con dos entorchados en un palmarés encabezado por los italianos Gianni Motta, Pierino Gavazzi y Giuseppe Saronni, todos ellos con cuatro victorias.
El salón de la fama de los Tres Valles Varesinos no cuenta con representación española. El ciclista nacional que estuvo más cerca de subir al primer escalón del podio fue Alejandro Valverde, tercer clasificado en 2022.
