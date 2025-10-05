Así queda la clasificación final y el palmarés del Campeonato de Europa en ruta 2025 tras la victoria de Pogacar

El Campeonato de Europa de ciclismo de 2025 ha cerrad el telón este domingo 5 de octubre con la disputa de la prueba en ruta élite masculina, en la que Tadej Pogacar toma el relevo de Tim Merlier al proclamarse campeón de la presente edición.

El esloveno, que venía de defender con éxito el maillot arcoíris en Ruanda, fue el primero en cruzar la meta en Guilherand-Granges, aventajando 30 segundos a Evenepoel (Bélgica) y en más de tres minutos y medio al jovencísimo Paul Seixas, que completa el podio de la presente edición.

En una enésima exhibición, Pogacar lanzó un ataque mortífero a 75 kilómetros de meta. Ataque al que, tal como sucedió en los dos últimos mundiales, nadie pudo responder a pesar de producirse tan lejos de meta.

La otra cara de la moneda la protagonizó Jonas Vingegaard, flamante ganador de la Vuelta a España 2025 y firme candidato a disputarle el oro a Pogacar. El danés quedó descolgado en la ascensión a Saint-Romain-de-Lerps (6,8 kilómetros al 7,3%), el primer gran desafío del día, y terminó abandonando la carrera a falta de 77 kilómetros para el final.

Respecto al desempeño de los ciclistas españoles, Juan Ayuso fue el mejor clasificado al finalizar en una muy meritoria quinta posición. El ex del UAE peleó hasta el final por el tercer cajón del podio, pero terminó descolgándose en los últimos kilómetros ante el empuje de un sorprendente Seixas.

¿Cómo queda la clasificación del Campeonato de Europa en ruta 2025?

¿Cuál es el palmarés del Campeonato de Europa en ruta 2025?

2025 - Tadej Pogacar 2024 - Tim Merlier 2023 - Christophe Laporte 2022 - Fabio Jakobsen 2021 - Sonny Colbrelli 2020 - Giacomo Nizzolo 2019 - Elia Viviani 2018 - Matteo Trentin 2017 - Alexander Kristoff 2016 - Peter Sagan

Hasta 2015, el Campeonato de Europa de ciclismo no contemplaba pruebas élite ni en categoría masculina ni en categoría femenina, por lo que el palmarés de la competición no cuenta con muchos nombres. El legendario Peter Sagan fue el primer ciclista en colgarse el oro, y su compatriota Tadej Pogacar vuelve a situar a un esloveno en el trono europeo casi una década después.

Los grandes dominadores del palmarés de la competición son los ciclistas italianos, que monopolizaron el primer cajón del podio entre 2018 y 2021. Los grandes ausentes de la lista son los españoles, con el bronce de Dani Moreno en 2016 como mejor resultado histórico.