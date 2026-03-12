CICLISMO
Así queda la clasificación general de la Tirreno-Adriático 2026 tras la cuarta etapa
Consulta la clasificación de la Tirreno-Adriático 2026 hoy tras la etapa 4: resultados, líder y tiempos de Van der Poel, Roglic y Del Toro
Mathieu Van der Poel es el ganador de la cuarta etapa de la Tirreno-Adriático 2026 con inicio en Tagliacozzo y final en Martinsicuro, mientras que Giulio Pellizzari es el nuevo líder de la clasificación general.
El neerlandés, del equipo Alpecin-Premier Tech, se impuso al sprint, por delante del citado Pellizzari y de Tobias Johannessen. Con su segundo puesto, el italiano le arrebata el liderato al mexicano Isaac del Toro por solo dos segunod, mientras que Primoz Roglic es tercero a 21 segundos.
Respecto a los españoles, Javier Romo baja a la 14ª posición de la general a 1:03 de Pellizzari. Pello Bilbao y Iván García Cortina son el segundo y el tercer mejor español.
Clasificación de etapa y general de la Tirreno-Adriático 2026
Tras cada una de las siete etapas que conforman la presente edición de la carrera de los dos mares, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Tirreno-Adriático 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.
¿Dónde ver la Tirreno-Adriático por TV y online?
En España, la presente edición de la Tirreno-Adriático se podrá seguir por televisión a través de Eurosport, plataforma que ofrecerá la retransmisión de todas las etapas de la ronda italiana.
Además, la carrera también estará disponible en streaming online mediante HBO Max, plataforma que incluye la señal en directo de Eurosport y que permite seguir la competición desde cualquier dispositivo.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en esta edición de la Tirreno-Adriático con el mejor resumen de cada jornada y las clasificaciones actualizadas.
