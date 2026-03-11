Así queda la clasificación general de la Tirreno-Adriático 2026 tras la tercera etapa

Tobias Andresen se ha apuntado la victoria en la tercera etapa de la Tirreno-Adriático 2026 con inicio en Cortona y final en Magliano de' Marsi, mientras que Isaac del Toro se mantiene al frente de la clasificación general.

El danés, del equipo Decathlon, se impuso al sprint, por delante de los belgas Arnaud de Lie y Jasper Philipsen. Es su décimo triunfo de etapa de su carrera para Andresen. Iván García Cortina acabó en quinta posición.

Respecto a los españoles, Javier Romo se mantiene en la novena posición de la general a 35 segundos de Del Toro. Pello Bilbao y Iván García Cortina son el segundo y el tercer mejor español.

Clasificación de etapa y general de la Tirreno-Adriático 2026

¿Dónde ver la Tirreno-Adriático por TV y online?

En España, la presente edición de la Tirreno-Adriático se podrá seguir por televisión a través de Eurosport, plataforma que ofrecerá la retransmisión de todas las etapas de la ronda italiana.

Además, la carrera también estará disponible en streaming online mediante HBO Max, plataforma que incluye la señal en directo de Eurosport y que permite seguir la competición desde cualquier dispositivo.

