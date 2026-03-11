CICLISMO
Así queda la clasificación general de la Tirreno-Adriático 2026 tras la tercera etapa
Consulta la clasificación de la Tirreno-Adriático 2026 hoy tras la etapa 3: resultados, líder y tiempos de Van der Poel, Roglic y Del Toro
Tobias Andresen se ha apuntado la victoria en la tercera etapa de la Tirreno-Adriático 2026 con inicio en Cortona y final en Magliano de' Marsi, mientras que Isaac del Toro se mantiene al frente de la clasificación general.
El danés, del equipo Decathlon, se impuso al sprint, por delante de los belgas Arnaud de Lie y Jasper Philipsen. Es su décimo triunfo de etapa de su carrera para Andresen. Iván García Cortina acabó en quinta posición.
Respecto a los españoles, Javier Romo se mantiene en la novena posición de la general a 35 segundos de Del Toro. Pello Bilbao y Iván García Cortina son el segundo y el tercer mejor español.
Clasificación de etapa y general de la Tirreno-Adriático 2026
Tras cada una de las siete etapas que conforman la presente edición de la carrera de los dos mares, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Tirreno-Adriático 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.
¿Dónde ver la Tirreno-Adriático por TV y online?
En España, la presente edición de la Tirreno-Adriático se podrá seguir por televisión a través de Eurosport, plataforma que ofrecerá la retransmisión de todas las etapas de la ronda italiana.
Además, la carrera también estará disponible en streaming online mediante HBO Max, plataforma que incluye la señal en directo de Eurosport y que permite seguir la competición desde cualquier dispositivo.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en esta edición de la Tirreno-Adriático con el mejor resumen de cada jornada y las clasificaciones actualizadas.
