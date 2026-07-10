Así queda la clasificación de etapa y general del Tour de Francia 2026 hoy tras la victoria de Merlier

Tim Merlier ganó la séptima etapa del Tour de Francia 2026, con inicio en Hagetmau y final en Burdeos, mientras que Tadej Pogacar mantiene el liderato en la general tras su exhibición ayer en el Tourmalet.

El ciclista del Soudal fue el más rápido en un competido sprint.

En la clasificación general no hay cambios sustanciales hoy y Pogacar sigue dominando la ronda gala, por delante del danés Jonas Vingegaard (+02:42) y del mexicano Isaac del Toro (+03:27), su compañero de equipo.

Tadej Pogacar, del UAE Team Emirates XRG, líder del Tour / EFE

El español mejor situado sigue siendo Juan Ayuso, que ocupa la quinta posición en la clasificación general de este Tour. El de Lidl - Trek sigue a 3:34 de Pogacar tras la disputa de la séptima etapa.

Clasificación de etapa 7 del Tour de Francia 2026

1.Tim Merlier (Soudal Quick-Step): 3:44:20 2.Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility): +0:00 3.Biniam Girmay (NSN Cycling Team): +0:00 4.Max Kanter (XDS Astana Team): +0:00 5.Jasper Philipsen (Alpecin - Premier Tech): +0:00 6.Phil Bauhaus (Bahrain - Victorious): +0:00 7.Huub Artz (Lotto Intermarché): +0:00 8.Dorian Godon (Netcompany INEOS): +0:00 9.Mads Pedersen (Lidl - Trek): +0:00 10.Tom Van Asbroeck (NSN Cycling Team): +0:00

Clasificación general del Tour de Francia 2026

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates - XRG): 21:11:57 Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike): +2:42 Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG): +3:27 Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe): +3:30 JUAN AYUSO (Lidl - Trek): +3:34 Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team): +3:55 Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe): +4:00 Lenny Martinez (Bahrain - Victorious): +4:21 Mattias Skjelmose (Lidl - Trek): +4:57 Egan Bernal (Netcompany INEOS): +9:12

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La presente edición del Tour de Francia contará con un recorrido total de 3.333 kilómetros y 54.450 metros de desnivel positivo repartidos en las tradicionales 21 etapas. Estas contarán con perfiles de todo tipo, incluyendo 7 etapas llanas, 4 de media montaña, 8 de montaña y 2 contrarrelojes, una por equipos y otra individual.

Los últimos ganadores del Tour de Francia

2025 - Tadej Pogacar (ESL) 2024 - Tadej Pogacar (ESL) 2023 - Jonas Vingegaard (DIN) 2022 - Jonas Vingegaard (DIN) 2021 - Tadej Pogacar (ESL) 2020 - Tadej Pogacar (ESL) 2019 - Egan Bernal (COL)

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En España, cada una de las 21 etapas que componen el Tour de Francia 2026 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE.

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