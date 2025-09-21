Así queda la contrarreloj de los Mundiales de Ruanda 2025 tras la victoria de Evenepoel sobre Pogacar

Los Mundiales de Ciclismo de Ruada 2025, los primeros celebrados en carreteras africanas, han abierto el telón este domingo 21 de septiembre con la disputa de las dos contrarrelojes élite. En categoría masculina, Remco Evenepoel ha conseguido una contundente victoria ante Tadej Pogacar.

El belga, flamante fichaje del Red Bull Bora de cara a la próxima temporada, paró el cronómetro en 49.46, lo que le permitió revalidar la corona conseguida en Zúrich. Jay Vine (+1:14) e Ian Van Wilder (+2:36) completan el podio.

Tadej Pogacar, que aterrizaba a Kigali como principal opositor a la candidatura de Remco Evenepoel, no pudo dar pelea al belga, por lo que se tuvo que conformar con la cuarta posición (+2:37). El próximo domingo llegará su oportunidad de reválida en la prueba en línea, dónde defiende el maillot arcoiris.

Respecto al desempeño de los ciclistas españoles, Iván Romeo finalizó a en una meritoria undécima posición a +3:53 de Evenepoel, mientras que Raúl García Pierna fue decimoctaco a +5:03.

¿Cómo queda la clasificación de la contrarreloj de los Mundiales de Ciclismo de Ruanda 2025?