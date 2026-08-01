CICLISMO
Así queda la clasificación de la Clásica de San Sebastián 2026 con la victoria de Evenepoel
Consulta como ha quedado la clasificación de la Donostia Klasikoa: ganador, resultados y tiempos de Evenepoel, Ciccone, Narváez y Enric Mas
La Clásica de San Sebastián ya conoce a su nuevo ganador. Remco Evenepoel se apunta la victoria en la 45.ª edición de la Klasikoa, tomando el relevo del italiano Giulio Ciccone en el palmarés de la competición.
El corredor del Red Bull-BORA fue el primero en cruzar la meta después de imponerse ante Richard Carapaz.
La clasificación de la Clásica de San Sebastián 2026
- Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) - 5:23:10
- Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) - m.t.
- Ben Tulett (Team Visma | Lease a Bike) - +0:29
- Christian Scaroni (XDS Astana Team) - +0:29
- Pello Bilbao (Bahrain - Victorious) - +0:29
- Giulio Ciccone (Lidl - Trek) - +0:29
- Jan Christen (UAE Team Emirates - XRG) - +0:29
- Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) - +0:29
- Marcel Camprubí (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - +0:29
- Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team) - +0:29
Los últimos ganadores de la Clásica de San Sebastián
2025 - Giulio Ciccone (ITA)
2024 - Marc Hirschi (SUI)
2023 - Remco Evenepoel (BEL)
2022 - Remco Evenepoel (BEL)
2021- Neilson Powless (USA)
2020 - No se disputó
2019 - Remco Evenepoel (BEL)
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