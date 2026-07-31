La Clásica de San Sebastián abre la previa de la Vuelta a España

El calendario ciclista no da tregua. Cuando algunos todavía están terminando de superar la resaca del Tour de Francia, otros ya están centrados en preparar la Vuelta a España. No obstante, este sábado se disputa una de las mejores carreras y más celebres del ciclismo internacional en los últimos años: la Clásica de San Sebastián. La prueba vasca recibe a los ciclistas que apuran las fuerzas restantes del Tour y a los que empiezan a ponerse a prueba tras la concentración de altura de cara a la Vuelta.

El espectáculo está asegurado en la carrera donostiarra. Tanto por los principales protagonistas, los ciclistas, como por los que les esperan y les apoyan a lado y lado de la carretera, los aficionados. El ambiente que se vive en las cotas más populares de la provincia guipuzcoana no tiene nada que envidiar a las que se montan (positivamente) en el Tour.

Tour vs Vuelta

El último vencedor de la Clásica de San Sebastián es el italiano Giulio Ciccone (Lidl - Trek). Fue la primera carrera preparatoria para la Vuelta del escalador de Chieti. Precisamente, en los últimos cinco años, cuatro de los ganadores han sido ciclistas que no habían disputado la 'Grande Boucle': Evenepoel por partida doble, Marc Hirschi y el propio Ciccone. El único que rompió esta estadística fue Neilson Powless, en 2021.

El recorrido, siempre muy exigente, no perdona si alguien va un poco más justo. Con siete cotas puntuables y final en el Paseo de la Concha, la carga se va acumulando y el rush final de ascensiones rompe la carrera por completo. Jaizkibel (2ª), de 7.9 km al 5.6%, aprieta las tuercas y, tras bajar, inmediatamente después llega la cota más dura: Erlaitz (1ª), de 3.8 km al 10.6%.

El último reto antes de llegar a las calles de la capital es Murgil (2ª), de 2.1 km al 10.1%, donde algún ciclista suele intentar el ataque definitivo para ya lanzarse hasta meta.

Un cartel muy completo

No están ni Pogacar ni Vingeegaard, pero sí Remco Evenepoel. El doble ganador de la Clásica llega con mucha confianza en busca de la tercera. Además, estará muy bien arropado por Maxim Van Gils, Daniel Felipe Martínez y Giulio Pellizzari. Otro hombre en plena confianza es Richard Carapaz, el flamante maillot de la montaña del Tour, acompañado por un buen 'puncheur' como Ben Healy.

El UAE se presenta con un equipo muy completo, con Narváez, Christen y Vine, entre otros, mientras que el Visma acude con un 'siete' más discreto liderado por Matteo Jorgenson. Giulio Ciccone defenderá su éxito ante otros hombres peligrosos como Felix Gall, Jarno Widar, Marc Hirschi o Mauro Schmid.

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Giulio Ciccone gana la Clásica San Sebastián 2025 / @dklasikoa

En clave nacional, Pello Bilbao arranca su despedida en su tierra así como Mikel Landa sus últimas carreras en el Soudal Quick-Step, mientras que Carlos Rodríguez lidera el Netcompany INEOS. Por otra parte, Xabier Mikel Azparren y el campeón español Marcel Camprubí forman parte de la alineación del Pinarello Q36.5. El Movistar Team, en último lugar, se presenta con Enric Mas, Javier Romo y Juanpe López como principales bazas.