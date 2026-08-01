Clásica San Sebastián 2026 hoy: perfil, horario, recorrido y dónde ver gratis por TV y en directo

La Clásica de San Sebastián celebra su 45ª edición hoy sábado 1 de agosto. Algunos de los grandes nombres del pelotón se dan cita en las carreteras vascas con el objetivo de apuntarse la victoria en una de las carreras de un día más prestigiosas del calendario nacional y destronar al vigente campeón Giulio Ciccone.

Con inicio y final en San Sebastián, la presente edición de la Klasikoa abarca un recorrido de 221,1 kilómetros, 4.150 metros de desnivel positivo y un total de 7 puertos categorizados. Entre todas ellas destaca el Erlaitz (1.ª categoría, 3,8 km al 10,6%), presumible punto de selección para determinar qué aspirantes se podrán jugar la victoria en el reducido sprint final.

De entre los 175 ciclistas que acuden a San Sebastián para presentar su candidatura, Remco Evenepoel destaca como gran favorito. El jefe de filas del Red Bull-BORA viene de cuajar un gran Tour y sus tres victorias previas en la prueba le avalan, pero este año cuenta con una oposición feroz. Lenny Martínez y Jhonatan Narváez prometen ponerle las cosas difíciles al 'Pitbull', que también deberá prestar especial atención a Joao Almeida, Enric Mas, Felix Gall, Benoit Cosnefroy, Quinn Simmons o al vigente campeón Giulio Ciccone.

Remco Evenepoel será el rival a batir en la Clásica San Sebastián 2026 / EFE

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la Clásica de San Sebastián 2026 gratis por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la Clásica San Sebastián 2026?

El perfil de la Clásica San Sebastián 2026 / Donostia - San Sebastián Klasikoa

¿A qué hora empieza la Clásica San Sebastián 2026?

Horario de salida: 11:13 horas (CEST).

Horario aproximado de llegada: 16:45 horas (CEST).

Dónde ver la Clásica San Sebastián 2026 por TV y en directo?

En España, la presente edición de la Clásica de San Sebastián se podrá ver por TV y en directo a través de la plataforma de pago HBO MAX, cuya retransmisión comenzará a partir de las 15:00 horas (CEST).

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Otra opción alternativa es el canal autonómico EITB, que comenzará a emitir la 'Klasikoa' a las 14:30 horas (CET) a traves del canal ETB1 y de su web eitb.eus.