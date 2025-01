La Clásica de Jaén atrae a Van Aert y Sepp Kuss

Poco a poco los grandes corredores del pelotón van desvelando el calendario de 2025. Esta misma semana conocimos que Jonas Vingegaard disputará, salvo contratiempo, La Volta y La Vuelta a España, dos de sus mejores gregarios en el Visma Lease a Bike confirmaron su presencia en la Clásica Jaén Paraíso Interior, que se correrá el próximo 17 de febrero por carreteras andaluzas: Wout van Aert y Sepp Kuss.

Repiten carrera

Los neerlandeses desembarcarán en tierras jienenses con un equipo para ganar y que ya conoce la competición, ya que ambos corredores ya participaron en la carrera el año pasado. El belga tuvo peor suerte por un inoportuno pinchazo que le impidió luchar por los puestos de honor.

“La experiencia del año pasado no fue especialmente positiva a causa del pinchazo, sin embargo, la zona me pareció impresionante y disputar una prueba con ‘sterrato’ me resulta muy atractivo. Además, la Clásica Jaén Paraíso Interior me permite hacer un buen bloque de inicio de temporada al combinarla con la Volta ao Algarve. Estoy deseando volver y disfrutar de la carrera", señaló Van Aert.

Sepp Kuss celebra su victoria / @vismaleaseabike

Un ganador de La Vuelta

Sepp Kuss, vencedor de La Vuelta en 2023, reconoció su felicidad de regresar a Jaén, un trazado que le encantó el curso pasado: "Me gustó muchísimo el año pasado. He disputado varias carreras con ‘sterrato’, como la Strade Bianche y siempre me he divertido mucho. Creo que este tipo de terreno aporta un factor nuevo y muy interesante a nuestro deporte. Es bonito comenzar la temporada con una carrera tan exigente como esta”.

La organización, satisfecha

Pascual Momparler, organizador de la prueba, agradeció la presencia de los corredores del Visma. “Visma Lease a Bike ha decidido confiar un año más en nuestra organización,y eso es el fruto de un trabajo muy duro a lo largo de las tres anteriores ediciones. La Clásica Jaén Paraíso Interior se está poniendo a la altura de otras clásicas importantes. Es un privilegio poder contar con estos ciclistas". En el palmarés de la prueba figuran los nombres del kazajo Alexey Lutsenko (2022), Tadej Pogačar (2023) y Oier Lazkano (2024).