Clásica de Jaén 2026: recorrido, perfil, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

La Clásica Jaén Paraíso Interior celebra su sexta edición este lunes 16 de febrero. El fuerte temporal que lleva semanas azotando el sur de España ha condicionado profundamente el recorrido, que pasa de los 169 kilómetros previstos a 154,2.

A pesar de las modificaciones, la carrera jienense se las ha ingeniado para conservar un recorrido más que atractivo. Con los dos pasos por el Mar de los Olivos y los 6 tramos de sterrato como principales atractivos, la presente edición exige rendir bien en varios registros para poder alzar los brazos tras el paso por meta en Úbeda.

De entre todos los ciclistas que componen el elenco de participantes de la Clásica jienense, Tom Pidcock es quién más números tiene de apuntar su nombre a un palmarés en el que figuran Pogacar y Lazkano. Como principales opositores del británico figuran el UAE Team con Tim Wellens y Jan Christen y el Movistar con el prometedor Iván Romeo.

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la Clásica Jaén Paraíso Interior en abierto por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la Clásica Jaén Paraíso Interior?

El perfil de la Clásica Jaén Paraíso Interior / Clásica Jaén Paraíso Interior

¿A qué hora empieza la Clásica Jaén Paraíso Interior?

Horario de salida: 19:00 horas (CET).

Horario aproximado de llegada: 12:52 horas (CET).

¿Dónde ver la Clásica Jaén Paraíso Interior por TV y online?

En España, la Clásica Jaén Paraíso Interior podrá seguirse en en abierto por televisión a través de Teledeporte y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa es Eurosport, la cadena que ofrecerá la retransmisión de la Clásica jienense Como es habitual, la cobertura se centrará en los momentos decisivos de cada jornada.

Además, la carrera también estará disponible en streaming online mediante HBO Max, plataforma que incluye la señal en directo de Eurosport y que permite seguir la competición desde cualquier dispositivo.

