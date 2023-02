Clásica Jaén 2023: equipos y lista de ciclistas inscritos

Tadej Pogacar será la gran atracción de la segunda edición de la prueba andaluza Consulta todos los equipos y ciclistas inscritos que participarán en la Clásica Jaén Paraíso

Un total de 17 equipos competirán en la segunda edición de la Clásica Jaén Paraíso Interior 2023 de ciclismo, que se disputará el lunes 13 de febrero entre las ciudades de Úbeda y Baeza.

Siete de los equipos son de categoría UCI WorldTour. A los Astana Qazaqstan, Movistar Team y UAE Team Emirates se unen los franceses Arkéa–Samsic y Cofidis; el belga Intermarché–Circus–Wanty y el británico Ineos Grenadiers, ganador de siete de los ocho Tour de Francia disputados entre 2012 y 2019.

Junto a Movistar Team habrá otros cuatro equipos españoles: Burgos BH, Caja Rural–Seguros RGA, Equipo Kern Pharma y Euskaltel–Euskadi.

Además, figuran el estadounidense Human Powered Health, el suizo Q36.5 Pro Cycling Team, el belga Team Flanders– Baloise, el israelí Israel–PremierTech y el también belga Lotto–Dstny.

El decimoséptimo equipo es el castellonense Electro Hiper Europa, perteneciente a la categoría Continental.

😏 ¿Alguien se atreve a perderse la ÉPICA de la #ClásicaJaén23?



💚 Another year ready to make you fall in love!



📆 13 | 02 | 23

📍 Úbeda-Baeza

1️⃣8⃣0⃣ km

5️⃣5️⃣ km sterrato

8️⃣ tramos y circuito final con 3 pasos por meta



