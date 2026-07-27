Cinco sorpresas y cinco decepciones del Tour de Francia 2026

El Tour de Francia siempre tiene sitio para que cada perfil de ciclista tenga su espacio y pueda competir al máxima nivel. No obstante, se debe tener una condición mínima que algunos a veces no son capaces de lograr y se quedan muy por detrás. Asimismo, la competencia es feroz y hay quienes, pese al sufrimiento de los 21 días, están espléndidos y son muy protagonistas.

Por lo tanto, vamos a repasar cinco de los nombres más destacados y otros que han estado lejos del rendimiento esperado.

Cinco sorpresas

Richard Carapaz (EF Education - Easypost) Llegó al 'Grand Départ' de Barcelona pregonando a los cuatro vientos que no haría la general. Y ha cumplido. Es hombre de palabra. Pero el que pocos esperaban es el Tour que ha acabado haciendo: dos triunfos de etapa, clasificación de la montaña y octavo en la general. En la tercera etapa con final en Les Angles ya dejó buenas sensaciones, finalizando tercero. De menos a más, las etapas más duras de montaña y su afán por ir en fuga buscando la victoria parcial le han permitido, además de lograr dos triunfos muy merecidos, ganar la montaña por delante de Pogacar y Paret-Peintre y escalar hasta el top-10 de la general (8º). Sin duda, de los mejores de este Tour.

Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) El Jayco suele llevar un buen equipo al Tour. Este año, con O'Connor para la general, y Plapp y Matthews para las etapas, Mauro Schmid se erigió como el hombre más fuerte del equipo. Una victoria de etapa y dos segundos puestos le avalan al segundo clasificado de la Flecha Valona de este año. En la etapa 13, una de las mejores de este año, formó parte de la gran fuga y en la parte final -como buen rodador- lanzó un ataque fortísimo que solo pudo seguir Harold Tejada y al que ganó en el sprint de meta. Pero quería más. En dos jornadas no tan propensas a su estilo de corredor, quedó 2º en la etapa 17, superado únicamente por Jasper Philipsen, y mismo resultado en el final en alto de la etapa 19 en Orcières-Merlette, por delante de mejores escaladores. Una de las sorpresas más agradables.

Mads Pedersen (Lidl - Trek) Qué decir de este hombre. Hay mil formas de intentar ganas el maillot de la regularidad y el danés nos ha enseñado que no se limita solo al sprint final de una etapa llana. No es el sprinter que ha ganado más etapas, una por tres de Tim Merlier, pero ha sido el más peleón. No ha habido fuga de una etapa de media montaña e, incluso, alta montaña en la que no estuviera. Ha sumado muchos puntos en los sprint intermedios, que es cómo se distanció de Philipsen en los últimos días, y ha echado una mano a sus compañeros en todo tipo de terreno. Una solitaria victoria pero una masterclass de cómo correr una gran vuelta por el maillot de los puntos.

Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) De lejos, su mejor resultado en una gran vuelta. 5º en la clasificación general, pero con poco riesgo. A excepción de la etapa 19 en la que se metió en la fuga y quedó 2º, prácticamente no se le ha visto atacar. No obstante, su regularidad le ha premiado aguantando en los momentos más difíciles mientras veía cómo sus rivales iban cayendo. No ha sido la mayor atracción para el espectador, pero cabe reconocerle el esfuerzo: diez top-10 de etapa y 5º en la CG.

Pablo Castrillo (Movistar Team) Tal vez, es el que más desacuerdo puede generar. Pero la regularidad y la combatividad de Castrillo no pueden pasar desapercibidas. El jacetano, el hombre del cabeceo constante, ha sido un corredor fijo en las fugas de etapas de media y alta montaña. Él y Raúl García Pierna han sido los mejores del Movistar tras el decepcionante abandono de Cian Uijtdebroeks y el inoportuno accidente de Einer Rubio. Tres top-10 en etapas (dos veces 9º y una vez 7º) son sus mejores resultados. Sin embargo, ha merecido más de lo que finalmente ha obtenido. Tras un primer Tour regular el año pasado, el mejor Pablo Castrillo está volviendo y apunta a ser uno de los nombres importantes en la Vuelta a España.

Cinco decepciones

Romain Grégoire (Groupama - FDJ United) Una de las peores participaciones de un campeón de Francia de los últimos años. Grégoire, en las fugas de etapas de media montaña siempre ha sido un hombre muy activo y peleón, pero en esta ocasión ha estado desaparecido. Barcelona se le dio bien (7º y 8º), pero cruzó Francia y desapareció. Ningún día estuvo en el corte bueno y, ni mucho menos, cerca de la victoria. Sin ir más lejos, el año pasado logró dos quintos y un cuarto puesto. Ha estado a la altura de su equipo, que no han dado una en todo el Tour

Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious) Ni está ni se le espera. Ha quedado claro que Antonio Tiberi no es un corredor de grandes vueltas. Ya no de tres semanas, porque ya no hace generales, pero iba de segundo hombre tras Lenny Martinez y no ha sido capaz de coger ni una fuga. Para un escalador como él, el mínimo exigible era estar en las escapas de media y alta montaña. Nada de nada. Aparte de su 5º puesto en el Giro de Italia de 2024, en las grandes vueltas ha pasado bastante desapercibido. Sin duda, parece que su lugar está en las carreras de una semana, donde suele hacer top-10 en la general e, incluso, algún podio.

Alex Aranburu (Cofidis) Otro hombre de fugas, sobre todo de media montaña, que no ha tenido su mejor Tour. Desde luego. La 'Grande Boucle' no se le ha dado los dos últimos años y lejos empieza a quedar aquel de 2024 en el que hizo cuatro top-10 de etapa cuando corría en las filas del Movistar. Sigue siendo un ciclista fiable, con buenas piernas y que sabe ganar (dos victorias esta temporada), pero en el Tour le está costando más de lo esperado últimamente. Veremos si va a la Vuelta, porque lo puede hacer realmente bien y se podría desquitar.

Matteo Jorgenson (Team Visma - Lease a Bike) El estadounidense ha realizado un Tour muy decepcionante. Ha pasado de estar cerca de ganar una etapa pero que Pogacar se la arrebatara a no ser capaz de oponer resistencia en una etapa de montaña en la que tendría que ser, si no el hombre más fuerte, uno de los favoritos a ganarla. Tampoco ha podido ayudar a Vingegaard en los días más difíciles. Lejos de su mejor estado de forma, ha sorprendido especialmente su actuación después de haber quedado 4º en el Tour Aveurgne - Rhone - Alpes. No se le espera en la Vuelta, por lo que habrá que ver si da la temporada por terminada o todavía la queda Canadá o las clásicas italianas.