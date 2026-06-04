Fin de ciclo en Lidl-Trek: Grischa Niermann sustituye a Guercilena

Punto y aparte en el equipo Lidl-Trek. La formación estadounidense dará un giro de 180 grados en su estructura técnica a partir del próximo 1 de agosto, pasado el Tour de Francia. El todavía director general Luca Guercilena cederá liderazgo del equipo, poniendo fin a una provechosa etapa de 16 años para dar lugar a la entrada de un grupo técnico dirigido por el actual director deportivo de Visma-Lease a Bike, Grischa Niermann.

Guercilena ha sido una pieza clave en el desarollo de esta escuadra durante todas las etapas que esta ha vivido: de RadioShack-Leopard a Trek Factory Racing, Trek-Segafredo y Lidl-Trek. El italiano se enroló al entonces Leopard Trek en 2011 y fue una pieza fundamental para que el equipo, con el paso de los años, dejara de ser un proyecto a futuro para ser una realidad y convertirse en una de los formaciones de primera línea, junto a UAE, Visma o INEOS.

El proyecto empezó a ser ganador con el mítico Fabian Cancellara, hasta llegar a las más de 350 victorias profesionales que ha logrado el equipo a día de hoy incluyendo múltiples títulos de Monumentos y Campeonatos del Mundo, así como un historial de victorias de etapa y maillots de clasificaciones en las tres Grandes Vueltas, siendo el último el de la montaña de Giulio Ciccone en el Giro de Italia.

Transición de estructura italiana a alemana

La cúpula directiva de Lidl-Trek pasará a ser principalmente alemana. La mayorá serán fichajes procedentes de otros equipos del pelotón, pero hay una persona en concreto que subirá en la estructura: Andy Schleck. El exciclista luxemburgués, que fue uno de los artífices de los inicios de la organización, ocupa el cargo de Subdirector General desde 2025, pero próximamente será nombrado nuevo Director Ejecutivo.

La gran incorporación será la de Grischa Niermann. El director deportivo del Team Visma-Lease a Bike, donde ha sido un actor fundamental en todos los éxitos del equipo, asumirá la plena responsabilidad del ámbito deportivo de Lidl-Trek a partir del 1 de septiembre, combinando las áreas de Competición, Rendimiento, Operaciones y Técnica/Equipamiento bajo su dirección.

Por otra parte, el Lidl sumará nuevos directores de departamento. Uno de ellos será Martijn Redegeld, quien llegará procedente del Red Bull-BORA-Hansgrohe para ser el nuevo Director de Rendimiento. Otro departamento afectado será el de Nutrición, quien incorporará a Martijn Redegeld, proveniente del Ajax de Amsterdam y tras 5 años en el Visma-Lease a Bike. Por último, York-Peter Klöppel asumirá la responsabilidad del departamento de Mentalidad, tras incorporarse a la red de rendimiento de atletas de Red Bull.

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El sustituto de Niermann en Visma-Lease a Bike

El sustituto de Griescha Niermann en su actual equipo será Marc Reef, quien asumirá el rol de principal director deportivo. Reef se incorporá a la estructura neerlandesa en 2022, y en este tiempo ya ha demostrado su buen hacer, como en el Giro de Italia 2025 ganado por Simon Yates. Asimismo, el CEO de Visma, Richard Plugge, comunicó que Niermann no estaría presente ni en Dauphiné ni en el Tour de Francia.