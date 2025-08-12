CICLISMO
¿Cuántos ciclistas españoles han ganado la Vuelta a España?
En 32 ocasiones el vencedor de la Vuelta ha sido español
Los triunfos españoles en la Vuelta han ido a menos en los últimos años. Tanto de etapas como de la general de la carrera. Principalmente, de estos últimos. En 79 ediciones de La Vuelta, el vencedor ha sido español en 32 ocasiones. Sin embargo, un ciclista nacional no sube al escalón más alto del podio en Madrid desde 2014, cuando lo hizo Alberto Contador por última vez.
Más triunfos en el siglo XX que en el XXI
La participación española en la Vuelta fue bastante más exitosa en el siglo pasado que en el actual. En el siglo XX, España venció en 22 ocasiones; mientras que en el presente siglo XXI, ha sucedido en 10 ediciones.
Victorias españolas en el siglo XX
1941: Julián Berrendero
1942: Julián Berrendero
1945: Delio Rodríguez
1946: Dalmacio Langarica
1948: Bernardo Ruiz
1950: Emilio Rodríguez Barros
1957: Jesús Loroño
1959: Antonio Suárez
1961: Angelino Soler
1966: Patxi Gabica
1970: Luis Ocaña
1972: José Manuel Fuente
1974: José Manuel Puente
1975: Agustín Tamames
1976: José Pesarrodona
1980: Faustina Rupérez
1982: Marino Lejarreta
1985: Pedro Delgado
1986: Álvaro Pino
1989: Pedro Delgado
1991: Melcior Mauri
1998: Abraham Olano
Victorias españolas en el siglo XXI
2000: Roberto Heras
2001: Ángel Casero
2002: Aitor González
2003: Roberto Heras
2004: Roberto Heras
2005: Roberto Heras
2008: Alberto Contador
2009: Alejandro Valverde
2012: Alberto Contador
2014: Alberto Contador
Ciclista con más triunfos generales
Roberto Heras es el ciclista español con más triunfos de la Vuelta en su haber con cuatro: 2000, 2003, 2004 y 2005. Le sigue Alberto Contador con tres: 2008, 2012 y 2014. A continuación, hay varios con dos Vuelta: Pedro Delgado (1985 y 1989), José Manuel Fuente (1972 y 1974) y Julián Berrendero (1941 y 1942).
