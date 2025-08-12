Suscripción

¿Cuántos ciclistas españoles han ganado la Vuelta a España?

En 32 ocasiones el vencedor de la Vuelta ha sido español

Alberto Contador es, hasta la fecha, el último español vencedor de la Vuelta (2014)

Manel Ibañez

Los triunfos españoles en la Vuelta han ido a menos en los últimos años. Tanto de etapas como de la general de la carrera. Principalmente, de estos últimos. En 79 ediciones de La Vuelta, el vencedor ha sido español en 32 ocasiones. Sin embargo, un ciclista nacional no sube al escalón más alto del podio en Madrid desde 2014, cuando lo hizo Alberto Contador por última vez.

Más triunfos en el siglo XX que en el XXI

La participación española en la Vuelta fue bastante más exitosa en el siglo pasado que en el actual. En el siglo XX, España venció en 22 ocasiones; mientras que en el presente siglo XXI, ha sucedido en 10 ediciones.

Victorias españolas en el siglo XX

1941: Julián Berrendero

1942: Julián Berrendero

1945: Delio Rodríguez

1946: Dalmacio Langarica

1948: Bernardo Ruiz

1950: Emilio Rodríguez Barros

1957: Jesús Loroño

1959: Antonio Suárez

1961: Angelino Soler

1966: Patxi Gabica

1970: Luis Ocaña

1972: José Manuel Fuente

1974: José Manuel Puente

1975: Agustín Tamames

1976: José Pesarrodona

1980: Faustina Rupérez

1982: Marino Lejarreta

1985: Pedro Delgado

1986: Álvaro Pino

1989: Pedro Delgado

1991: Melcior Mauri

1998: Abraham Olano

Victorias españolas en el siglo XXI

2000: Roberto Heras

2001: Ángel Casero

2002: Aitor González

2003: Roberto Heras

2004: Roberto Heras

2005: Roberto Heras

2008: Alberto Contador

2009: Alejandro Valverde

2012: Alberto Contador

2014: Alberto Contador

Ciclista con más triunfos generales

Roberto Heras es el ciclista español con más triunfos de la Vuelta en su haber con cuatro: 2000, 2003, 2004 y 2005. Le sigue Alberto Contador con tres: 2008, 2012 y 2014. A continuación, hay varios con dos Vuelta: Pedro Delgado (1985 y 1989), José Manuel Fuente (1972 y 1974) y Julián Berrendero (1941 y 1942).

