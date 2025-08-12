¿Cuántos ciclistas españoles han ganado la Vuelta a España?

Los triunfos españoles en la Vuelta han ido a menos en los últimos años. Tanto de etapas como de la general de la carrera. Principalmente, de estos últimos. En 79 ediciones de La Vuelta, el vencedor ha sido español en 32 ocasiones. Sin embargo, un ciclista nacional no sube al escalón más alto del podio en Madrid desde 2014, cuando lo hizo Alberto Contador por última vez.

Más triunfos en el siglo XX que en el XXI

La participación española en la Vuelta fue bastante más exitosa en el siglo pasado que en el actual. En el siglo XX, España venció en 22 ocasiones; mientras que en el presente siglo XXI, ha sucedido en 10 ediciones.

Victorias españolas en el siglo XX 1941: Julián Berrendero 1942: Julián Berrendero 1945: Delio Rodríguez 1946: Dalmacio Langarica 1948: Bernardo Ruiz 1950: Emilio Rodríguez Barros 1957: Jesús Loroño 1959: Antonio Suárez 1961: Angelino Soler 1966: Patxi Gabica 1970: Luis Ocaña 1972: José Manuel Fuente 1974: José Manuel Puente 1975: Agustín Tamames 1976: José Pesarrodona 1980: Faustina Rupérez 1982: Marino Lejarreta 1985: Pedro Delgado 1986: Álvaro Pino 1989: Pedro Delgado 1991: Melcior Mauri 1998: Abraham Olano

Victorias españolas en el siglo XXI 2000: Roberto Heras 2001: Ángel Casero 2002: Aitor González 2003: Roberto Heras 2004: Roberto Heras 2005: Roberto Heras 2008: Alberto Contador 2009: Alejandro Valverde 2012: Alberto Contador 2014: Alberto Contador

Ciclista con más triunfos generales

Roberto Heras es el ciclista español con más triunfos de la Vuelta en su haber con cuatro: 2000, 2003, 2004 y 2005. Le sigue Alberto Contador con tres: 2008, 2012 y 2014. A continuación, hay varios con dos Vuelta: Pedro Delgado (1985 y 1989), José Manuel Fuente (1972 y 1974) y Julián Berrendero (1941 y 1942).