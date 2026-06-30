¿Cuántos ciclistas españoles han ganado el Tour de Francia?

El Tour de Francia arranca este sábado desde la ciudad de Barcelona y vuelve a poner el foco en una prueba donde el ciclismo español ha dejado una huella profunda. Miguel Indurain fue el gran dominador a comienzos de los noventa, con cinco victorias consecutivas entre 1991 y 1995, pero no fue el primer español en triunfar en París.

Ese honor pertenece a Federico Martín Bahamontes, "el Águila de Toledo", un escalador puro forjado en la dureza de la posguerra que se convirtió en el primer campeón español del Tour en 1959, tras destacar durante años como rey de la montaña.

Pasarían 14 años hasta la siguiente victoria española. Luis Ocaña, nacido en Cuenca y criado en Francia, se impuso en la edición de 1973 y se erigió en la gran némesis de Eddy Merckx, considerado el mejor ciclista de la historia.

Bahamontes, en Luchon en el Tour de 1964. / -

Pedro Delgado ganó en 1988 tras rozar el triunfo en 1987 y perder opciones en 1989 por un retraso en el prólogo. Hoy comentarista en RTVE, sigue siendo uno de los deportistas más queridos del país.

Pedro Delgado ganó el Tour en 1988 / Sport

Llegó después la era de Miguel Indurain, un corredor cerebral y excelente contrarrelojista, opuesto al estilo tradicional del ciclismo español, que encadenó cinco Tours seguidos entre 1991 y 1995 apoyándose en su dominio contra el crono.

Óscar Pereiro se proclamó campeón de 2006 en diferido, tras la descalificación de Floyd Landis por dopaje. Alberto Contador ganó en 2007 y 2009, y Carlos Sastre lo hizo en 2008. Desde entonces, ningún español ha vuelto a ganar la ronda gala. España es el tercer país con más victorias generales, solo por detrás de Francia y Bélgica.

Una larga lista de podios

Más allá de los campeones, numerosos españoles han subido al podio final en París. Bernardo Ruiz fue tercero en 1952, y once años después Bahamontes acabó segundo y José Pérez Francés tercero en 1963, en la edición que ganó Jacques Anquetil, primer ciclista con cinco Tours en su palmarés.

Julio Jiménez fue segundo en 1967 por detrás de Roger Pingeon. En 1973, junto a la victoria de Ocaña, José Manuel Fuente acabó tercero, posición que repitió Vicente López Carril en 1974. Ángel Arroyo fue segundo en 1983 detrás de Laurent Fignon, y Delgado completó podio como segundo en 1987 y tercero en 1989.

Durante la era de Lance Armstrong, Fernando Escartín fue tercero en 1999 y Joseba Beloki acompañó al estadounidense en el podio en 2000 y 2001, además de quedar segundo en 2002, edición en la que terminaría siendo el ganador moral tras la posterior descalificación de Armstrong.

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Carlos Sastre fue tercero en 2006, Samuel Sánchez segundo en 2010 y Joaquim "Purito" Rodríguez tercero en 2013. Alejandro Valverde, tercero en 2015, sigue siendo el último ciclista español en subir al podio del Tour de Francia.