El ciclista Raúl García Pierna ficha por Movistar Team por tres temporadas

El ciclista madrileño Raúl García Pierna, que milita en el Arkea-B&B Hotels, será corredor del Movistar Team por las próximas tres temporadas, ha anunciado el equipo telefónico en un comunicado.

García Pierna, de 24 años, refuerza la apuesta nacional del conjunto que dirige Eusebio Unzué después de haber cuajado una buena actuación tanto en el Tour de Francia como en la Vuelta a España, donde tuvo que retirarse el pasado día 2 debido a una caída cuando marchaba decimocuarto en la clasificación general.

El Movistar Team ha anunciado la incorporación del ciclista de la localidad de Tres Cantos durante el desarrollo de la ronda española.

"Fichar por Movistar Team supone una ilusión bonita. Es el único equipo World Tour de España y tiene una larga historia con corredores increíbles que han pasado por aquí. Estoy muy ilusionado (...) Tengo muchas ganas de participar en las mejores carreras del mundo", asegura García Pierna en declaraciones difundidas por el equipo.