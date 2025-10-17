Un ciclista español, vetado de por vida en China por poner el emoticono del cerdo en Strava

El ciclista español Mario Aparicio, de 25 años y corredor del Burgos BH, ha sido expulsado de China y vetado de por vida por las autoridades del país asiático después de protagonizar una polémica publicación en redes sociales. El incidente tuvo lugar durante el Tour de Mentougou, una carrera de segunda categoría del calendario internacional UCI que se celebró este pasado fin de semana.

Aparicio, natural de Aranda de Duero (Burgos), subió a su perfil de Strava una publicación en la que colocaba el icono de un cerdo junto a la bandera china. Lo que aparentemente pretendía ser una broma privada entre compañeros de equipo se convirtió en cuestión de horas en un escándalo de dimensión internacional.

La reacción en las redes chinas fue inmediata. Miles de usuarios interpretaron el gesto como una ofensa al pueblo chino y exigieron medidas disciplinarias. La empresa organizadora del Tour de Mentougou no tardó en pronunciarse: decidió descalificar al corredor español y expulsarle de la carrera, alegando “violación del reglamento del torneo y del código de ética deportiva”.

El post que provocó la decisión de la organización / STRAVA

Según ha confirmado el entorno del ciclista, China ha prohibido su entrada en el país de forma indefinida, lo que incluye la imposibilidad de hacer escala en cualquier aeropuerto chino.

Desde el Burgos BH, el equipo al que pertenece Aparicio, se ha querido restar intencionalidad política o cultural al gesto. En declaraciones recogidas por El Mundo, portavoces del conjunto castellano explicaron que se trataba de "una broma hacia el compañero que había ganado la etapa, sin malicia y sin relación con el pueblo chino".

El propio corredor, visiblemente afectado, eliminó la publicación pocas horas después de haberla subido, aunque ya era tarde: el caso se viralizó en redes sociales chinas y derivó en una ola de amenazas de muerte hacia el ciclista.

Pese a la polémica, el Tour de Mentougou se cerró con éxito deportivo para el Burgos BH. El conjunto español copó el podio final con la victoria de Carlos García Pierna, seguido por Clément Alleno y Antonio Angulo, mientras que José Luis Faura terminó sexto, completando una destacada actuación colectiva.