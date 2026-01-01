Un ciclista español en paro pide trabajo en redes para el nuevo año: "¡No hay vergüenza en buscar trabajo honrado!"

El ciclista jiennense David Delgado Higueruelo sigue sin equipo tras terminarse su contrato con el Burgos Burpellet BH tras dos años.

Delgado, especialista en las etapas de escalada, destacó por ser un "fiable gregario y un gran escalador", según el equipo en su post de despedida.

A las puertas de arrancar el año 2026, el ciclista acudió a sus redes sociales, en concreto 'X', para pedir una nueva oportunidad.

"Tras muchas semanas entrenando duro, aún me encuentro sin equipo. Este es un llamamiento para equipos de Europa, Asia o América que busquen un buen escalador competente en las Grandes Vueltas y carreras por etapas", escribía Delgado en la antigua Twitter, antes de pedir ayuda a los internautas. "¡No hay vergüenza en buscar trabajo honrado!"

Además, el ciclista, que en la etapa reina de la Volta a Portugal de 2024 acarició la victoria en Senhora da Graça, colgó su entrenamiento de 150 kilómetros el último día del año 2025.

Durante su paso por la escuadra burgalesa, acumuló 84 días de competición y más de 12.100 kilómetros sobre la bicicleta. Fue séptimo en la Clásica Terres de l’Ebre, décimo en una jornada del Grande Prémio Internacional Beiras e Serra da Estrela y undécimo en una etapa del Tour de Omán. En la Route d’Occitanie de Francia logró un meritorio duodécimo puesto en la general.