El ciclista español Óscar Sevilla, víctima de un robo en Bogotá

El ciclista español Óscar Sevilla, quien desde 2012 tiene la doble nacionalidad hispano-colombiana, fue víctima de un robo a mano armada mientras se entrenaba en Colombia, país en el que vive, según denunció él mismo en redes sociales en las últimas horas.

El corredor del Team Medellín EPM, de 49 años, sufrió la sustracción de su teléfono móvil, pero ningún daño físico, en un suceso ocurrido en Bogotá, ciudad en la que reside, en la Autopista Norte, a la altura de la Calle 170.

El ciclista nacido en Ossa de Montiel (Albacete) relató en su cuenta de X que este lunes salió a entrenarse a primera hora de la mañana cuando fue "interceptado por una moto de alto cilindraje" y amenazado "con un arma de fuego".

"No pudieron robarme la bicicleta, pero sí el celular", comentó Sevilla, quien criticó que, tras denunciar el hecho ante una patrulla que pasaba por la zona, le dijeron "que no podían hacer nada".

Su equipo, de categoría Continental, había expresado también en su cuenta oficial su "rechazo" a "estos hechos que afectan no sólo a Óscar, sino a toda la ciudadanía".

"Dos hombres armados, en una moto, lo intimidaron para quitarle el celular. Por fortuna, Óscar está bien", detalló la escuadra.

El ciclista había sido víctima en 2018 de un violento suceso, en el que cinco atracadores le rompieron un brazo, además de robarle la bicicleta y el móvil a primera hora de la mañana de un día que había salido a entrenarse.

Profesional desde 1998 y mejor joven del Tour de Francia en 2001, Sevilla fue segundo en la Vuelta a España ese año como corredor del Kelme, equipo en el que militó hasta 2003.

En 2006 su nombre estuvo ligado a la denominada 'Operación Puerto', como parte de una red que comercializaba y utilizaba medicamentos no permitidos para mejorar el rendimiento, bajo la asesoría del médico español Eufemiano Fuentes.

Este escándalo hizo que su equipo de entonces, el alemán T-Mobile, lo expulsara, aunque nunca fue juzgado por España. Desde ese momento, Sevilla replanteó su carrera y los nuevos horizontes lo llevaron a América.

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En 2008, como ciclista del Rock Racing estadounidense, ganó el Clásico RCN de Colombia. En aquella ocasión conoció al amor de su vida, Ivonne Agudelo, que se convirtió en su esposa y con la que tiene dos hijas, Luna y Mía, y nunca más dejó ese país.