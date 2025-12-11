Ciclismo indoor en España: el boom silencioso que dispara las horas de entrenamiento en 2025

El ciclismo siempre se ha asociado a puertos míticos, carreteras infinitas y horas de sol. Sin embargo, la foto de 2025 en España tiene cada vez más rodillos, pantallas y sesiones en el salón de casa. El ciclismo indoor ha dejado de ser un recurso “de emergencia” para convertirse en parte estructural de la rutina de entrenamiento de miles de aficionados y ciclistas amateurs.

La mejor prueba está en los datos de Zwift, una de las plataformas de referencia del entrenamiento virtual. Solo en 2025, los usuarios españoles acumularon 17,38 millones de minutos de actividad, el equivalente a pasar 12.072 días seguidos sobre la bici o, dicho de otro modo, 33 años de pedaleo ininterrumpido. Un volumen que confirma que el rodillo ya no es un complemento, sino un escenario principal.

Curiosamente, el gran pico de uso no llegó en pleno invierno, sino en marzo. Mientras en otros países la actividad se concentra en enero, en España fue el tercer mes del año el que se llevó la corona: el 15 % de todo el tiempo de entrenamiento indoor se registró en marzo. El contexto ayuda a entenderlo: aquel mes dejó una media de 149 mm de lluvia, un 251 % más que el promedio climático 1991–2020, y una temperatura media de 8,9 °C, casi un grado por debajo de lo habitual. Lluvias intensas, nevadas y olas de frío empujaron a los ciclistas a refugiarse en casa… pero sin renunciar a la bici.

Si se mira la distancia, el impacto impresiona todavía más: la comunidad española recorrió 21,3 millones de kilómetros en Zwift. Es como encadenar casi 6.300 Tours de Francia, dar más de 500 vueltas al mundo o completar unos 55 viajes de ida a la Luna. Todo ello sin salir del salón, la habitación o el garaje.

El fenómeno no es solo local. A nivel global, los Zwifters sumaron 1.373 millones de kilómetros en 2025, con 11.500 millones de metros de desnivel positivo, el equivalente aproximado a 1,3 millones de ascensos al Everest. El 5 de enero se marcó un récord diario de 78 millones de metros de subida, como si en un solo día se escalaran 8.800 Everests. La sesión media se quedó en 59 minutos y el martes se consolidó como el día estrella para entrenar.