Cian Uijtdebroeks liderará al Movistar Team en el Tour de Francia 2026

El Movistar Team ya tiene definido el equipo con el que disputará el Tour de Francia 2026. Cian Uijtdebroeks encabezará un equipo que combina juventud, experiencia y talento en la 44.ª participación de la estructura en la ronda francesa, que arrancará este sábado en Barcelona con una contrarreloj por equipos de 19,4 kilómetros.

Será la tercera vez que el Tour celebra su Grand Départ en España, tras San Sebastián (1992) y Bilbao (2023), y los ocho ciclistas presentarán oficialmente su proyecto este miércoles en el Palau de la Música Catalana.

Junto al belga correrán Raúl García Pierna, Pablo Castrillo, Einer Rubio, Javier Romo, Nelson Oliveira, Jefferson Cepeda y Michel Hessmann. El Movistar es la estructura más longeva del pelotón profesional, presente sin interrupción en el Tour desde 1983, y ha ganado la carrera en siete ocasiones: con Pedro Delgado en 1988, cinco veces con Miguel Induráin entre 1991 y 1995, y con Óscar Pereiro en 2006.

Uijtdebroeks, de 23 años, afronta su primer Tour después de una temporada que ha confirmado su potencial pese a una caída en febrero en la Vuelta a la Comunitat Valenciana. Fue octavo en la Volta a Catalunya y séptimo en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes, y ya acumula experiencia en grandes vueltas tras su octava plaza en la Vuelta a España de 2023. Será la referencia del equipo en la lucha por la general.

A su alrededor, Movistar ha construido un bloque versátil. García Pierna y Castrillo aportan punch y capacidad ofensiva, con victorias de etapa recientes en la Comunitat Valenciana y la Vuelta a España, respectivamente. Rubio y Cepeda son los escaladores puros, llamados a marcar el ritmo en los puertos más duros, mientras Romo y Hessmann suman regularidad y trabajo de equipo tras pasar por otras grandes vueltas esta temporada.

Tambiéne estará de nuevo Nelson Oliveira, que a sus 37 años disputará su 24ª gran vuelta entre Tours, Giros y Vueltas sin haber abandonado nunca una de ellas, todo un símbolo de fiabilidad para el resto de la escuadra.

El recorrido catalán será un primer examen exigente: tras la contrarreloj por equipos del sábado en Barcelona, el Tour encadenará dos etapas más por tierras catalanas antes de internarse en Francia rumbo a los Pirineos, los Vosgos y los Alpes, en una edición que volverá a cerrar con la llegada a París a través de Montmartre.