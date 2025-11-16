Chris Froome, que no seguirá en el Israel Premier-Tech, se queda sin equipo a sus 40 años

El equipo Israel-Premier Tech ha confirmado la marcha del corredor británico Chris Froome, ganador de cuatro ediciones del Tour de Francia, con un mensaje de agradecimiento que alimenta todavía más las especulaciones sobre la retirada del ciclista.

"Gracias por los recuerdos, esperamos verte en el pelotón el próximo año o donde te lleve el siguiente capítulo”, escribió el equipo en sus redes.

El británico, de 40 años, finaliza contrato y, aunque su adiós aún no es oficial, está oficialmente sin equipo para 2026.

La llegada de Froome al conjunto de Sylvan Adams en 2021, procedente de Ineos Grenadiers, se anunció como un golpe de efecto. Pese a los escasos resultados desde su grave caída en el Critérium del Dauphiné 2019, el británico fue presentado como líder para las grandes vueltas.

Sin embargo, su etapa en Israel-Premier Tech nunca alcanzó las expectativas: no ha vuelto a ganar desde el Giro de Italia de 2018.

Desde entonces, Froome ha ocupado un papel secundario. Más allá del segundo puesto en la contrarreloj por equipos del Tour de Ruanda 2023, apenas ha sumado resultados destacados, con un recuerdo especial: el tercer lugar en Alpe d’Huez durante el Tour de Francia 2022, tras Tom Pidcock.

Froome, en una crono con el equipo Israel Premier Tech / -

De más a menos

Su última carrera con el equipo fue el Tour de Polonia, donde terminó 68º. Poco después, un accidente de entrenamiento cerca de su residencia en Mónaco le provocó fracturas vertebrales, costales y un pulmón colapsado.

Esta nueva lesión reforzó los rumores de una retirada al finalizar 2025, una opción que ahora parece más probable pese a que Froome aún no lo ha confirmado públicamente.

Su futuro sigue envuelto en dudas: en cualquier caso no será con los colores de Israel-Premier Tech.

Froome se unió a Israel-Premier Tech en 2021 y no ha logrado ninguna victoria con el equipo. En agosto de 2025, el británico tuvo que ser hospitalizado tras una caída en un entrenamiento y se vio obligado a poner fin a su temporada de forma prematura.

Ninguna gran vuelta disputada en 2025

En 2025, solo corrió el Tour de Polonia, el Sibiu Tour, el Tour de Suiza, el Tour de los Alpes y el UAE Tour, pero ninguna gran vuelta.

Copatrocinador del equipo Israel-Premier Tech desde 2022, la empresa quebequesa Premier Tech había anunciado recientemente el fin inmediato de su compromiso con el equipo. La formación tampoco llevará el nombre de Israel en 2026, como se anunció a principios de octubre. Su patrón y copropietario Sylvan Adams, por su parte, decidió “retirarse de su implicación diaria”.

Otras salidas

Además, el equipo Israel confirmó la salida de Pascal Ackermann (que correrá en Jayco-AlUla), Cole Pickrell (Modern Adventure Pro Cycling?, Matthew Riccitello, que correrá en Decathlon y Michael Schwarzmann, cuyo destino aún no se conoce.