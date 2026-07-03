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CICLISMO

Adiós a una leyenda del Tour: Chris Froome confirma que pone fin a su carrera

El cuatro veces ganador del Tour de Francia lo ha anunciado tras un secretismo absoluto desde el agosto de 2025

Fabian Cancellara (izq.) y Chris Froome (der.), esta mañana en la presentación del Tudor Pro Cycling Team del Tour de Francia

Fabian Cancellara (izq.) y Chris Froome (der.), esta mañana en la presentación del Tudor Pro Cycling Team del Tour de Francia / Manel Ibáñez

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EFE

El británico Chris Froome, ganador de cuatro ediciones del Tour de Francia, confirmó que pone fin a su carrera profesional a sus 41 años y tras haber sufrido una dura caída durante los entrenamientos en agosto pasado.

Una caída determinante

"Por desgracia sufrí aquella caída. No es la manera en la que quería terminar. Pero en ese momento ya no tuve dudas de que se había terminado", dijo el corredor a medios franceses. El británico se cayó cerca de la localidad francesa de Saint-Raphaël y fue trasladado en helicóptero al hospital de Tolón donde le diagnosticaron un pneumotorax, cinco costillas fracturadas y una vértebra lumbar.

Froome se encuentra en Barcelona, donde este sábado comenzará el Tour de Francia, y donde será la imagen de marca de uno de los patrocinadores de la carrera. Gran dominador de la ronda gala entre 2013 y 2017, cuando sumó cuatro victorias, el británico sumó también el Giro de Italia de 2018 y la Vuelta a España de 2011 y 2017.

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Pero su carrera sufrió un frenazo brusco en 2019, cuando tuvo una dura caída durante el reconocimiento de una etapa contrarreloj de la Dauphiné. Desde entonces no ha vuelto a ser competitivo sobre la bicicleta, pese a que prosiguió su carrera en el equipo Israel. Nacido en Nairobi, desde 2008 corrió bajo bandera británica, el país de su padre y desde 2011 tiene fijada su residencia en Mónaco.

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