Catalunya presume del “mejor Grand Départ de la historia”

El Grand Départ del Tour de Francia 2026 ya es historia para Catalunya, pero su impacto, según el Govern, perdurará mucho más allá de los tres días de carrera. Con la caravana ciclista ya en territorio francés, tras finalizar la tercera etapa en Les Angles, el conseller d’Esports, Berni Álvarez, hizo un balance “muy positivo” de una salida que ha situado a Catalunya en el centro del mapa deportivo internacional.

“El balance es muy positivo y hemos dado una imagen de país muy potente”, aseguró Berni Álvarez, satisfecho por la respuesta ciudadana en todos los municipios por los que pasó la ronda francesa. “En cualquier municipio, la presencia de público y la respuesta de la ciudadanía de todas las edades, pese al calor, ha sido formidable. El éxito organizativo y deportivo demuestra que la apuesta que hizo el Govern para traer la prueba a Catalunya fue un acierto”, añadió.

Una potencia mundial

El conseller fue más allá y calificó la cita como un éxito colectivo. “Gracias al Tour, hemos posicionado Catalunya en el mundo como una potencia deportiva de primer nivel. La ciudadanía ha disfrutado y participado de un éxito colectivo, del mejor Grand Départ de la historia, y hemos hecho posible un hito que durará mucho tiempo”, destacó.

El Tour de Francia ha pasado por Catalunya por novena vez en toda su historia, pero nunca hasta ahora había celebrado allí su Grand Départ. Fueron más de 350 kilómetros de carrera por carreteras y calles de 64 municipios: 44 de la demarcación de Barcelona, 10 de Tarragona y 10 de Girona.

Las cifras de público reflejan la magnitud del acontecimiento. Más de 50.000 personas asistieron el jueves a la presentación de los equipos en Barcelona, 120.000 espectadores presenciaron la contrarreloj de la primera etapa en la capital catalana, 60.000 personas siguieron la salida de la segunda etapa desde Tarragona y 125.000 estuvieron presentes en la llegada de esa misma jornada a Barcelona. También Granollers se volcó con la salida de la tercera etapa, con 30.000 personas en sus calles, además de todos los municipios catalanes que formaron parte del recorrido durante los tres días.

Un ejemplo

Berni Álvarez subrayó también el trabajo institucional que ha hecho posible el evento. “Hemos dado ejemplo de colaboración entre instituciones. El entendimiento entre la Generalitat con los Ayuntamientos de Barcelona, Tarragona y Granollers, las Diputaciones de Barcelona, Tarragona y Girona y todos los consistorios por donde pasaba la prueba es una muestra de la fuerza de este proyecto compartido”, afirmó. El conseller elogió, además, la “labor conjunta” entre instituciones, responsables del Tour, voluntariado y cuerpos de seguridad y emergencias para garantizar el éxito organizativo.

Collboni ensalza la importancia del Tour para Barcelona / Europa Press

El conseller d’Esports siguió las tres etapas del Grand Départ en Barcelona, Tarragona y Granollers, acompañado por el secretario general del Departament d’Esports, Abel Garcia, y por los respectivos alcaldes y alcaldesas. En la tercera etapa, con salida desde Granollers, la representación institucional estuvo encabezada por el president de la Generalitat, Salvador Illa.

El Govern destinó 6 millones de euros e implicó a 12 Departamentos para hacer posible el Grand Départ, con la voluntad de dejar un legado positivo en los ámbitos social, turístico, deportivo, sostenible, cultural y lingüístico. Entre las actuaciones impulsadas figuran el Tour de Gravel que recorre el territorio, la señalización de las carreteras de acceso a los puertos de montaña como instalaciones deportivas para los ciclistas del país, la creación del Diccionario de la bicicleta y el impulso de un programa de actuaciones para fomentar el uso de este vehículo.

Estas iniciativas buscan fomentar hábitos saludables, avanzar en sostenibilidad, generar actividad económica y dejar una huella duradera en el territorio. Para Berni Álvarez, “eventos deportivos como el Tour tienen un valor añadido: el legado que dejan. El Grand Départ tendrá un impacto en la promoción del deporte, pero también un retorno económico y social muy potente, un compromiso con la movilidad sostenible y un impacto territorial que beneficia no solo a Barcelona, Tarragona y Granollers, sino al país entero”.

Etapa 2 Tour de Francia 2026: Tarragona - Barcelona / Agencias

Otro de los grandes protagonistas del paso del Tour por Catalunya fue el voluntariado. Más de 7.300 personas, una cifra muy superior a la esperada, participaron como voluntarios y voluntarias durante las tres etapas, contribuyendo a la seguridad y al buen funcionamiento del evento. Para el conseller, esa respuesta demuestra “un compromiso innegable para hacer historia y vivir una experiencia inolvidable”.

El Grand Départ deja así una fotografía de país movilizado alrededor del ciclismo, con una organización valorada positivamente por el Govern y una respuesta ciudadana masiva en las calles. Catalunya despidió al Tour con la sensación de haber superado un examen internacional de primer nivel.