La catalana Mireia Benito se proclama campeona de España de contrarreloj

La corredora catalana Mireia Benito, 29 años, se ha proclamado de nuevo como campeona de España de contrarreloj. Lo ha hecho por cuarta vez consecutiva al demostrar en Sabiñánigo que prepara muy bien esta carrera y que ninguna adversaria la puede superar.

Benito ha evidenciado de este modo que se encuentra en un momento ideal de forma puesto que el domingo pasado acabó la Volta en quinta posición. Su próximo reto, después de la prueba en ruta femenina que se celebra el sábado (el domingo se disputará la masculina), comenzará la preparación especial para afrontar el Tour, que se correrá entre el 1 y el 9 de agosto.

Sara Martín y Sandra Alonso

Paula Blasi, por su parte, tuvo que conformarse con la cuarta plaza de la prueba, a 40 segundos de Benito y por detrás de Sara Martín y de Sandra Alonso, ciclista que poco a poco va entrando en forma después de su maternidad.

La ganadora de la Vuelta y la Volta afrontaba más la contrarreloj como preparación de la carrera en ruta donde aparece como la principal favorita a la victoria.

Baja de Iván Romeo

Una ligera brisa y mucho calor acompañaron a las corredoras durante los 18,6 kilómetros de la prueba. Benito es una especialista de contrarreloj que acostumbra a ser la principal referencia española en campeonatos del mundo y de Europa. También participó en los Juegos Olímpicos de París. “Estoy muy contenta por el apoyo de mi familia, de mi pareja porque ellos han creído siempre en mí, sobre todo este año en el que había mucho nivel”, declaró la catalana, en declaraciones a la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) al finalizar la carrera.

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En categoría masculina destaca la ausencia del vigente campeón de ruta, Iván Romeo, una de las figuras del Movistar. Un fuerte proceso gripal le está impidiendo entrenar por lo que tampoco estará en la salida de Barcelona del Tour donde iba a ser uno de los ciclistas claves de la escuadra de Telefónica.