Castrillo, tras volver a quedarse cerca de la victoria: "Estamos a nada de que llegue"

Pablo Castrillo ha vuelto a ser protagonista en una fuga del día en la Vuelta a España pero, al igual que en la etapa 6 con final en Pal (Andorra), se ha encontrado con un Jay Vine intratable que no ha dado opción en la búsqueda de una victoria para cumplir el objetivo de Movistar en la presente Vuelta. "Estamos a nada de que llegue", ha dicho un Castrillo que ha sido valiente y que lo ha probado desde lejos, en los primeros kilómetros de Larra Belagua, aunque le ha faltado "un poco más".

Movistar Team ha querido ser protagonista del día desde el primer momento, intentando meterse en una fuga que ha tardado 105 kilómetros en hacerse. Ahí se han metido Orluis Aular, Javi Romo y el propio Pablo Castrillo, quien ha valorado muy positivamente el papel realizado: "La velocidad ha sido muy alta, ha tardado mucho en hacerse la fuga. Hemos metido ahí a Orluis (Aular), Javi (Romo) y a mí, y la verdad es que hemos hecho una etapa muy buena". Asimismo, lo ha hecho extensible a toda la Vuelta, al considerar que "la actitud del equipo es muy buena".

Un Castrillo 'peleón'

La fuga ha llegado al inicio del puerto final con Castrillo y Romo como representantes telefónicos, y ha sido el primero quien ha decidido atacar. "Hemos dado todo para ganar. Lo he probado de lejos, pero me ha faltado un poco más. He gastado mucho al principio de etapa cuando he tenido que cambiar de bici y luego para entrar en la escapada he tenido que entrar solo y es ahí donde me han faltado esas fuerzas", ha explicado. Sin embargo, se ha topado con un Jay Vine que es un rival "muy duro". "Cuando he arrencado y he abierto hueco, he pensado que podía mantener pero Vine ha estado muy fuerte", ha relatado ante los medios.

Además, el ciclista nacido en Jaca (Huesca) ha corrido con especial motivación por el factor familiar: "Hoy he estado muy cerca de casa y lo quería dar todo para intentar ganarla. Estoy apenado por no ganar".