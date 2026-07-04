Carrefour activa en Barcelona el patrocinio de La Vuelta coincidiendo con el inicio del Tour

Como si estuvieran jugando a intercambiarse la personalidad, el Tour de Francia empieza hoy en España y La Vuelta celebrará en agosto dos de sus etapas en territorio francés. Un simbólico trueque de identidades entre ambas pruebas que convierten al ciclismo en el gran protagonista deportivo del fin de semana (con permiso, eso sí, del Mundial de fútbol). En primer lugar, porque Barcelona acoge esta tarde la Grand Départ del Tour con una contrarreloj por equipos. Y en segundo, porque Carrefour, patrocinador principal de La Vuelta, ha decidido aprovechar la circunstancia para comenzar a calentar motores de cara a la ronda española.

"Es una coincidencia extraordinaria; hablamos de las dos grandes rondas del ciclismo mundial que, en esta edición, entrelazan a nuestros países y celebran una pasión compartida por este deporte", comentan desde Carrefour. Por eso, la compañía se suma al entusiasmo que genera la presencia en Barcelona de Pogacar, Vingegaard, Evenepoel y compañía para dar el pistoletazo de salida a su patrocinio de La Vuelta, que este año recorrerá más de 3.200 kilómetros a lo largo de 21 etapas. "Se trata de una forma fantástica de empezar a disfrutar de La Vuelta 2026 con nuestros clientes", aseguran.

El escenario escogido es el hipermercado situado en el centro comercial Westfield Glòries, donde se llevaran a cabo dos iniciativas que darán mucho que hablar: la búsqueda de la gorra dorada en un carro gigante y la gran ruleta de El Club Carrefour. En el primer caso, se trata de 'Súbete al carro, una reinvención de su tradicional concurso Gorra Dorada, en la que los clientes tendrán que localizar una única gorra dorada entre miles de gorras rojas dentro de un carro gigante en menos de 1 minuto. La Ruleta, por su parte, repartirá entre el conjunto de ganadores un total de 25.000 euros en formato de ChequeAhorro.

Promocion de la Gorra Dorada de Carrefour en la caravana de La Vuelta. / /

Ambiente festivo y familiar

Carrefour ha convertido La Vuelta en una gran operación logística y comercial que moviliza cada verano a cerca de 300 tiendas repartidas por todas las comunidades autónomas por las que discurre la carrera. El objetivo, explican, es generar un ambiente festivo y familiar alrededor de cada etapa mediante actividades dirigidas a los aficionados, tanto en el punto de salida como en la meta final de la mano de su espacio Parque Vuelta. Para ello volverán algunas de las iniciativas más populares, aunque con novedades.

La Vuelta seguirá siendo también el escaparate del programa Act For Food, con el que Carrefour promueve hábitos de alimentación saludables y sostenibles. La principal novedad de este año será el Kilómetro Saludable, una iniciativa destinada a combatir la obesidad infantil combinando ejercicio físico y nutrición. En las salidas de las etapas, los aficionados podrán recorrer simbólicamente un kilómetro en un juego interactivo sobre bicicletas estáticas, finalizando con la simulación de una entrada a meta. La presencia de Carrefour servirá también para promocionar los productos de proximidad de las provincias por las que discurre la carrera. En esta edición participarán más de 20 proveedores locales procedentes de cinco comunidades autónomas, que protagonizarán degustaciones y acciones de promoción durante el recorrido.

Y aún quedará espacio para la sorpresa. Aunque la compañía no ha desvelado demasiados detalles, sí adelanta que prepara una gran acción para la etapa final de La Vuelta en Granada, prevista para el 13 de septiembre: "Será el mayor impacto visual de la jornada y va a ser espectacular", anticipan.

Escenario de entrega del maillot rojo en la pasada edición de La Vuelta. / /

Una alianza de éxito

De esta manera, Carrefour afronta este año su 14ª edición consecutiva como patrocinador principal de La Vuelta, una alianza ya consolidada que ha permitido a la compañía convertirse en "el principal dinamizador del mayor evento ciclista de España y uno de los más importantes del calendario internacional". Ese vínculo, que también se extendió hace cuatro años a La Vuelta Femenina by Carrefour.es, se refleja en el crecimiento de la notoriedad de la compañía, que ocupa actualmente la primera posición entre las marcas más asociadas a La Vuelta y figura en el Top 3 de empresas vinculadas al ciclismo en España, un deporte que practican cerca de 19 millones de personas en el país.

En este sentido, uno de los momentos más emotivos de la colaboración entre Carrefour y La Vuelta llega cada tarde con la entrega del maillot rojo al líder de la clasificación general. El encargado de vestir al líder al término de cada etapa es un colaborador de la compañía, seleccionado como reconocimiento a su trayectoria profesional. "Es el máximo símbolo de nuestra alianza y un motivo de orgullo para nuestros colaboradores, porque refleja valores como el trabajo en equipo, el esfuerzo y la pasión con la que cada día abrimos nuestras tiendas", concluyen desde Carrefour.

La misma pasión con la que los aficionados al ciclismo vivirán un verano repleto de etapas épicas, disputadas y vibrantes, tanto sobre el asfalto francés como español.