Carlos Verona, el 'obrero' del ciclismo que no tiene fin

Carlos Verona (San Lorenzo de El Escorial, 1992) es un 'obrero' del ciclismo. Un gregario de toda la vida. Si en el diccionario de la RAE busca la palabra 'gregario', no descarte que le aparezca el nombre de Carlos Verona como respuesta. Trabaja por y para sus compañeros, sus triunfos también son los suyos. Y eso que a nivel personal ha ganado poco, pero qué dos victorias: "Son dos victorias que lo pienso muchas veces y no las cambiaría ni por tener 50 de palmarés". Para todos pasan los años, aunque para unos mejor que otros, como es el caso de un Verona que se encuentra en un "momento muy dulce". "Mentiría si dijera que cada año no me encuentro mejor", admite.

El proyecto Lidl - Trek

En el pelotón internacional desde 2011, y en el WorldTour desde 2013, Verona ha pasado por algunas de las mejores estructuras: Quick - Step, Movistar o Lidl - Trek. Tras 5 temporadas en la formación telefónica, salió hacia el Trek. "La llegada al equipo fue muy fácil. Venía de unos años con Movistar, pero el Lidl - Trek es un equipo bastante parecido en lo que a calidad humana se refiere, teníamos mucha gente española e italiana en el staff y eso hizo que la transición fuera muy fácil", explica el madrileño.

Además, el equipo está en clara evolución, con muchos cambios internos: "El equipo ya es alemán; Luca Guercilena terminará su mandato en el equipo en este Tour de Francia y dará paso a un nuevo management, pero la verdad que es un equipo que está muy vivo, que es muy ambicioso, que tenemos muchos medios y que quiere ser el equipo número uno del mundo". Una ambición que ha atraído a un ciclista de talla mundial como Juan Ayuso. "He congeniado muy bien con él. Es un chaval con muchas ganas, mucho talento, mucha ambición, que es algo que a mí me ayuda a dar ese puntito más para intentar encontrar esa motivación, esa frescura y la verdad que estoy disfrutando mucho", dice Verona de su compañero alicantino.

Las dos victorias de su vida

En su función de gregario, pocas son las oportunidades que se le presentan a Carlos Verona de 'pelear' por la victoria. Eso sí, cuando aparecen, va a por ellas. Y cada una tiene su particularidad. La primera fue en su penúltimo año en Movistar, el lugar "donde más crecí" y esa victoria permitió que se quitara "un peso de encima".

Carlos Verona celebra su victoria de etapa en el Giro de Italia / Giro de Italia

Por otra parte, la segunda ya fue en el Lidl - Trek, en la principal carrera de 'casa' del equipo, en un momento muy complicado para ellos. "Fue un momento muy especial, muy bonito. Sentía que estaba un poco en deuda con el equipo, que mi rol de gregario también consistía en ser capaz de dar la cara cuando los líderes no estaban, después de la caída de Ciccone", dice de su triunfo de etapa en el Giro de Italia 2025, el cual confiesa que fue "en un día que disfruté mucho".

El 'arte' del gregario

Podría considerarse al gregario como, en el fútbol, al mediocentro que inicia la jugada. En este paralelismo, se podría decir que Carlos Verona es el Rodri del Lidl - Trek. "En cualquier ámbito de la vida, tienes que saber qué puedes hacer y qué no. En el ciclismo profesional, tienes que saber dónde puedes aportar y estar en paz contigo mismo. Y hay corredores que tienen la virtud de ganar carreras porque tienen mucho talento; y nosotros no tenemos ese talento innato", expone el sanlorentino, que relata como definió su papel: "Me di cuenta de que no valía para ganar carreras, pero me hacía sentir bien el ponerme al servicio de los demás y dar mi 100%".

Verona, trabajando para uno de sus líderes, el italiano Giulio Ciccone / X / Lidl - Trek

Asimismo, Verona aprofundiza en la cuestión y detalla las claves de ser gregario: "Para poder ser un buen generario necesitas tener una experiencia, una tranquilidad, una serenidad, y es algo que con 20-25 años no puedes tenerlo". Por eso se siente tan bien en esta etapa de su carrera profesional. "Ahora tengo todos esos ingredientes para ser un buen generario que con 25 años no podía tener. Es un momento muy dulce de mi carrera deportiva, aun siendo cierto que es verdad que ser gregario no quita que no tengas que hacer muchos sacrificios, entrenar muchas horas también, echar mucho tiempo fuera de casa", declara el ciclista afincado en el Principado de Andorra.

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No sabe cuánto más podrá alargar su carrera, aunque tiene contrato con Lidl - Trek hasta el final de 2028, así que quiere exprimir al máximo cada momento en los grandes escenarios del ciclismo. "Al final, sabes que no quedan muchos más momentos y eso hace que, si estoy a punto de ir al Tour de Francia, será mi sexto Tour y no sé si me quedan muchos más. Y hace que sea, incluso, un poquito más especial que lo que fue el primero".