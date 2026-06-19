Carlos Verona (Lidl - Trek): "¿Ayuso? Cuando vas bien, todo el mundo te felicita; cuando va mal, parece que te entierran"

El ciclismo es un deporte en el que las victorias no lo son todo en la carrera de un corredor. Los que ganan son muy pocos, y cuando lo hacen, es una forma de devolver el trabajo que sus compañeros hacen por ellos, en especial, los gregarios. Uno de ellos es Carlos Verona (San Lorenzo de El Escorial, 1992), que lleva en el WorldTour desde el 2013 y ha pasado por algunos de los mejores equipos, como el Movistar Team o ahora, el Lidl - Trek. Siempre trabajando para los mejores del mundo, el madrileño atiende la llamada de este diario para desgranar la carrera de su vida, la Andorra Morabanc Clàssica que se disputa este domingo 21 de junio, y repasar su momento vital y profesional.

¿Cómo van estos días previos a la carrera?

Este año es la segunda edición, entonces es muy diferente a lo del año pasado. El año pasado sí que fue bastante más locura porque era todo nuevo y teníamos tantos interrogantes y tantas cosas que no sabíamos cómo iban a terminar, pues fue mucho más locura. Este año es mucho más controlada. Estando en la preselección del equipo de Tour de Francia, estoy un poquito más desvinculado del equipo organizativo, mi figura de la prueba es la de ser embajador y hacer bastante trato institucional y con sponsors. El año pasado venía del Giro de Italia y estaba más tranquilo y me metí a fondo en todo y me hacía ilusión.

¿Te veremos en el Tour?

Yo creo que el lunes-martes nos dicen quién es la selección definitiva y la verdad que está todo bastante claro. Yo creo que las opciones son grandes, en Dauphiné he estado bien, yo he estado en la preselección desde el inicio, pero hay que esperar hasta el último momento que nadie caiga enfermo, que no haya nada de última hora y cuando sepan que todos estamos ok, ya darán el equipo definitivo del Tour.

¿Qué tal lo compaginas con tus entrenamientos y carreras?

Es algo que para mí no es ningún problema. Soy una persona inquieta que, más allá del ciclismo, he decidido tener mis propios proyectos y este de la clásica me hace ilusión. Creo que he demostrado que una cosa no quita a la otra. El año pasado presentamos la primera edición de la Andorra-Morabanc Clàssica justo antes de ir al Giro de Italia y justo ese Giro fue seguramente mi mejor grande de las 17 que he hecho. Entonces creo que ahí pude demostrar que una cosa no quita a la otra. Yo tengo muy claro que mi prioridad mientras esté en activo es dar el 100% como deportista profesional, pero también para tener un poco ese equilibrio mental y que no sea solamente todo bici y que no todo gire en torno a los watios y los entrenamientos.

¿Cómo surge la idea de hacer esta carrera?

Era una idea que tenía en mente desde que llegué a Andorra. Yo llevo en Andorra ya casi 12 años y me llamaba la atención que en Andorra no hubiera una gran cultura ciclista. El ciclismo en Andorra es algo relativamente nuevo; es un país en el que ha habido mucha montaña, mucho esquí siempre deporte y naturaleza, pero es verdad que el ciclismo como está ahora mismo yo creo que no ha estado nunca. Entonces me llamaba la atención que con todo lo que estaba creciendo el ciclismo exponencialmente; cada año más ciclistas profesionales viviendo aquí, todos los puertos bien marcados, más cicloturistas, yo sí que he notado un cambio muy grande en cada verano en Andorra la cantidad de gente que sube en bicicleta a subir los puertos. Sabía que era cuestión de tiempo que Andorra tuviera su propia prueba y la cuestión no era si la tendría o no, sino cuando y quién la haría. Me puse un poco manos a la obra, compartí la idea que tenía con Gerard Riard, que es mi socio en este proyecto, que lleva aquí en Andorra una empresa de organización de eventos que se llama VSL que se dedican a organizar todos los eventos deportivos del país. Entonces hablé con Gerard un día y le dije 'oye Gerard, creo que en Andorra tenemos muchas cosas, también está la Purito, pero falta una carrera profesional'. Él la verdad que vio el proyecto desde el primer minuto, creyó en él como creí yo y hemos estado tres años picando piedra, porque no es fácil hacer un proyecto desde cero.

Sabía que era cuestión de tiempo que Andorra tuviera su propia prueba y la cuestión no era si la tendría o no, sino cuando y quién la haría

¿Andorra es el mejor sitio para ir en bici?

Es uno de los mejores. Andorra reúne muchas cualidades, sobre todo a nivel profesional, para poder disfrutarlo porque, sobre todo, hay mucha variedad de puertos en poco espacio y nuestro entrenamiento se reduce básicamente a subir puertos. La gente se piensa que nuestro entrenamiento va por kilómetros u horas, pero no. Yo, por ejemplo, un día me dicen 'tienes que hacer 4 horas y tienes que hacer 3 puertos de 40 minutos', y al final es algo que en Andorra es muy fácil de encontrar porque prácticamente en una semana, si no quiero, no repito ningún puerto; puedo hacer todas mis series, todos mis trabajos y hacerlo cada día en sitios diferentes y, aunque estés en poquito espacio, hay mucha variedad. A nivel cicloturista para poquitos días de viaje también está muy bien porque te da opción de hacer estos puertos, pero aquí el punto débil, si hay uno, son las rutas circulares porque hay otros lugares de España donde puedes hacer más rutas circulares, recorrer más distancia y que no sea tan duro, porque Andorra es un sitio que hay que tener un nivel muy alto para poder disfrutarlo al 100%.

Carlos Verona, en la presentación de la Andorra MoraBanc Clàssica 2026 / Andorra Morabanc Clàssica

Este año ya ha subido el nivel de los equipos participantes: de 4 a 5 WorldTour, 9 del Tour. ¿Cuáles son vuestras aspiraciones a nivel de equipos y en cuanto a la categoría de la carrera?

Mi sueño es que algún día sea World Tour, porque creo que tiene todos los elementos para poder serlo. Es una clásica diferente, una clásica de montaña; yo creo que no hay nada parecido, entonces creo que con la identidad propia que tenemos y la fecha que tenemos es posible. Para conseguirlo hay que ir paso a paso; hemos empezado con la menor categoría que es la 1.1, hemos empezado con una participación buena pero no excelente, porque es una época también del año muy buena, muy solicitada, porque hay otras cosas como el Tour de Suiza, el Tour de Bélgica el Tour de Eslovenia. Para mí un poco el sueño también es que los equipos hagan como vamos a hacer este año el Lidl - Trek, que hemos hecho el Tour Auvergne - Rhone - Alpes que terminó la semana pasada, y estamos aquí en Andorra concentrados preparando el Tour de Francia y la mayoría de los corredores que corramos para el Lidl - Trek en la Clàssica seremos los que estén en el Tour o una parte al menos. En 10 años me gustaría que haya 10 equipos del Tour de Francia que estén aquí en Andorra antes del Tour para hacer esa preparación y que puedan participar en la Clàssica.

Me gustaría que en 10 años haya 10 equipos del Tour de Francia que estén aquí en Andorra y que puedan participar en la Clàssica

En cuanto a nombres, ¿qué nivel de participación podemos esperar? Ya sabemos que vienen hombres de mucho nivel como Pidcock o Nordhagen.

Estoy un poco a la expectativa, hay buenos equipos aquí y habrá que ver. Por parte de Lidl - Trek, tanto Mattias Skjelmose como Ayuso están en la preselección, dependerá de cómo recuperan después de Dauphiné y ver si al final corren aquí o no. Movistar no sé a quién inscribirán pero estoy seguro que traerán buenos corredores. Hay que esperar a jueves-viernes para saber un poco la lista definitiva.

El recorrido es el mismo a excepción del cambio de Les Pardines por la Comella. ¿A qué se ha debido este cambio? ¿Os planteáis hacer modificaciones importantes de cara a años venideros?

La idea es ir viendo. De momento, hemos hecho tres años de contrato de salida con Andorra y tres de llegada con La Masana, entonces eso es algo que tenemos seguro para este año y el que viene. Luego, mi idea principal era mantener la primera parte siempre similar; empezar en Granvalira de salida es un puerto bastante largo y tendido que invita un poco a que se forme una fuga, pero que no es tampoco el más exigente en el pelotón y después pues mi idea es ir variando, sobre todo, la última parte. Hemos hecho este año la prueba de Pardines; es el sector de sterrato que yo como corredor soy un poco escéptico, porque no me gusta meter riesgo añadido a las carreras, pero es un sector que está muy bien y luego pasa por uno de los sitios más bonitos de Andorra que es el lago de Engolasters. Después del tercer año veremos si mantenemos este sector de grava o, si vemos que hay más incidentes de los que nos gustaría, igual sustituimos por otro puerto. La idea es que la primera parte siempre sea más o menos similar, salir siempre de Andorra o Escaldes-Engordany. De momento, La Massana ha sido la que ha apostado más por este proyecto y, si quiere seguir apostando por el proyecto, seguiremos aquí buscando otros puertos de la parroquia, porque por suerte hay muchos. Si hay otras parroquias que están interesadas, yo creo que siempre es bonito aprovechar esta carrera para poder mostrar todos los rincones de Andorra que son muchos y por suerte podemos hacer muchas llegadas.

El papel de Ayuso en su nuevo equipo

¿Cómo ves a Ayuso en el equipo?

Yo creo que muy bien. Es un chaval muy joven. Mucha gente pasa muy pronto a los profesionales, mucha gente sube ya que tiene 23 años, pero es un chaval lleno de talento, lleno de ilusión, de ganas. En el equipo yo creo que ha encajado muy bien. Yo creo que es un equipo en el que es difícil no integrarte porque realmente el equipo está por encima de cualquier individuo y eso hace que la integración sea mucho más fácil; no hay demasiados egos, no hay demasiadas luchas entre compañeros. Se va a las carreras con las ideas bastante claras y esto hace que los líderes tengan la vida un poquito más fácil. Para él también ha sido un año en el que el inicio fue muy bueno con la victoria en Algarve, y después ha tenido los altibajos que son normales en la carrera de cualquier deportista. Tuvo esa caída en París-Niza cuando iba de maillot amarillo; a partir de ahí, se le complicó País Vasco; la caída en París-Niza seguramente. Después tuvo alguna infección que no terminó de rendir. Y siempre digo que en el deporte, cuando vas bien, todo el mundo te felicita; cuando va mal, ya parece que te entierran. El proceso es ser capaz de encontrar su nivel, la continuidad. El talento lo tiene porque lo ha demostrado.

¿Qué podemos esperar de él en el Tour?

Espero, sobre todo, que tenga regularidad, constancia, que aprenda a liderar un equipo, porque hasta ahora siempre ha hecho buenos resultados, pero ahora es el líder único del equipo y esto es algo que tiene que ir trabajando poquito a poco. Y este Tour de Francia creo que va a llegar en buena forma y en el que la carretera un poco dirá hasta dónde es capaz de llegar. Creo que para él y para el equipo es un proceso de aprendizaje, de formación de cara al futuro. Juan ha firmado cinco años aquí con Lidl - Trek y tampoco hay que pensar ya en el podio este año en París. Creo que hay que pensar en hacer las cosas lo mejor posible y el resultado será una consecuencia de lo que hagamos. Está claro que, a priori, el UAE parte como favorito con Pogacar y el Visma, con Vingegaard después del Giro, también creo que parte en una buena posición. Y después hay un grupo de corredores muy abiertos entre los que estamos nosotros con Juan. Si acabamos en el podio, creo que sería un muy buen resultado, pero yo creo que si estamos peleando ahí entre el Top 5-10, estando presentes cada día y demostrando fortaleza como equipo, creo que igualmente habrá sido un buen Tour.

Espero que tenga regularidad, constancia, que aprenda a liderar un equipo

¿Qué tal la convivencia con tanto gallo? ¿Mejor o peor que en Movistar?

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Ese año de tanta competencia en Movistar yo no lo he vivido del todo porque fue mi primer año, que era un poco año de aterrizaje. También pienso que se pintó peor desde fuera que como era dentro, porque tampoco había tantísima competitividad dentro. Y ahora aquí, en Lidl - Trek, cada vez hay más talentos, el equipo está creciendo, cada vez hay más ambiciones y más objetivos y para eso necesitas más corredores. Y creo que es un equipo relativamente fácil de convivir entre ellos. Yo creo que el equipo pone muy claras las cosas desde el principio y mientras se repartan los liderazgos y cada uno tenga su lugar, creo que no habrá problema. Y de hecho el mejor ejemplo ha sido en el Dauphiné, donde hemos visto así a Skjelmose poniéndose al servicio de Ayuso sin ningún problema. De enero a octubre hay sitio para todos y la cuestión es hacer eso, una buena planificación y una buena gestión. Espero que al final la suma de todo este talento sea lo que nos pueda hacer más fuertes que los demás, porque no tenemos ni a Pogacar ni a Vingegaard, pero sí que tenemos un colectivo muy fuerte y yo creo que con este colectivo podemos marcar la diferencia.