Carlos Sastre (51 años): "Miguel Indurain es el mejor ciclista español de la historia por palmarés, pero el que mejor corría era Perico Delgado"

Carlos Sastre es uno de los pocos ciclistas españoles que puede presumir de contar con un Tour de Francia en sus vitrinas. Antecesor de Contador -el último campeón nacional de la 'Grande Boucle'- en el palmarés de la competición, el madrileño pasó de hacer las veces de gregario a líderar el proyecto del CSC y coronarse en Los Campos Elíseos de París en 2008.

Como una de las voces más autorizadas del ciclismo nacional, Sastre valoró en su día en una entrevista para El Confidencial el que es, a su juicio, el mejor ciclista español de todos los tiempos. Si bien es cierto que en de Leganés no se mojó en el momento de escoger a algún dominador absoluto, sí que seleccionó a los mejores en diferentes ámbitos.

“Siempre es complicado decir qué ciclista español es el mejor de la historia. Para uno será el de mejor palmarés, para otro el que mejor corría, el que más clase tiene… Por palmarés diría que Miguel Induráin, pero el que mejor corria erra Perico. Fue súper bonito ver correr a Delgado porque no sabíamos qué iba a pasar en la carrera; por la incertidumbre que mostraba", opinó Sastre.

Miguel Induráin posa con los maillots amarillos de sus cinco victorias en el Tour de Francia / EFE

Sin discusión posible respecto a estos dos ciclistas, Sastre quiso poner otro nombre sobre la mesa: el de su cuñado 'El Chava' Jiménez. Si bien es cierto que no cuenta con una trayectoria tan distinguida como Induráin o Perico, 'El Chava' se ganó un hueco en el corazón de los aficionados a base de salvajes ataques en la montaña. "El que más clase tenía era 'El Chava'. Era explosividad, raza, cambios de ritmo..."

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Tanto 'El Chava' como Sastre tienen en común sus marcadas virtudes como escaladores, que se fraguaron en la localidad avilense de El Barranco. “Es un enclave perfecto. Está ubicado a más de 1.000 metros de altitud y, aunque el invierno sea frío, siempre tenemos sol. La orografía es prácticamente perfecta. Entonces todos somos capaces de entrenar aquí a diario y tenemos una motivación para hacer nuestro trabajo”,