Carlos Rodríguez:"A los Juegos solo van tres corredores, que sean los más adecuados"

El español Carlos Rodríguez (Ineos), séptimo en la general del Tour a 2.31 del líder Tadej Pogacar, se mostró "realista" al conocer durante la primera jornada de descanso en Orleans, que no ha sido incluido en el grupo de tres corredores que representarán a España en los Juegos de París (Ayuso, Lazkano y Aranburu).

"España solo tiene 3 plazas y obviamente es difícil llevar a todos los ciclistas españoles. El recorrido no es quizás el que más se adapta a mis características, pero bueno, a uno siempre le hace ilusión ir a las Olimpiadas. Hay que ser realista y que vayan los que mejor lo puedan hacer", señaló el ciclista de Almuñecar en el hotel del Ineos.

Quinto y mejor español en el Tour 2023, Rodríguez estará en el Mundial de Zurich, cuyo recorrido se adapta más a sus condiciones de escalador. De momento, el andaluz entra en los planes del seleccionados para la cita mundialista.

"Bueno, el Tour es el Tour y el Mundial es otra carrera. Todavía queda, cuando termine pasarán dos meses hasta el Mundial. Habrá que ver en ese día cómo estamos cada uno. Lo que tendremos que hacer es trabajar para llegar fuertes", señaló.

Rodríguez, aspirante al podio en el presente Tour de Francia, hizo un balance positivo de la primera semana completa de competición, valoró el trabajo de su equipo y espera grandes tardes con la llegada de la montaña.

"El fin de semana llegarán las etapas duras"

"De momento estoy contento con la marcha del Tour. Todavía no hemos empezado las etapas de montaña seguidas, solo hemos tenido una, pero bueno, ya hay diferencias. Lo importante es que no hayamos tenido contratiempos estos días", dijo.

"Estamos trabajando bien como bloque y eso es lo importante que nos podemos llevar de estos primeros 9 días de competición. Estamos en un segundo plano, pero es bueno que los demás tengan la responsabilidad. Está claro que de momento han demostrado, sobre todo Pogacar, que están un poco por encima, por eso no han sacado tiempo".

Tranquilidad y confianza

En comparación con el año pasado, Rodríguez se muestra más tranquilo y con confianza. "Estoy tranquilo y con confianza en mí mismo, hemos hecho las cosas bien, lo mejor que hemos podido, y seguiremos así, y luego los resultados serán los que tengan que ser. Ahora llegará el fin de semana con las etapas de los Pirineos, y seguramente las más duras", precisó.

No obstante, añadió Rodríguez, "el miércoles también puede haber diferencias, pero hay que ver cómo me voy encontrando y cómo se va desarrollando cada etapa. La del domingo es más dura, hay un puerto de salida que no le va a gustar a nadie.

Sobre el apoyo recibido por el Ineos, el ciclista granadino se mostró agradecido a sus compañeros.

"Sí, la verdad es que el equipo me está cuidando súper bien, están pendientes de mi en todo momento, pendientes de que esté bien colocado para evitar problemas, así que estoy muy agradecido por hacerme las cosas más fáciles. Si no he perdido más tiempo respecto a los demás es gracias a ese trabajo de equipo", subrayó.

Carlos Rodríguez ofreció su opinión sobre el debate desatado por la presunta actitud displicente de Vingegaard en la etapas de los pistas de tierra, en concreto por no querer colaborar con Pogacar y Evenepoel en una escapada entre los tres.

"Nunca se puede saber qué puede pasar con los grupos que se van formando. El Visma no se quería exponer a quedarse a solas con Pogacar porque ha demostrado lo fuerte que es. No fue problema nuestro porque íbamos detrás intentando alcanzarlo", concluyó.