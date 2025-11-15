Carlos de Andrés se pronuncia sobre el posible despido de Perico Delgado de RTVE

La pasada edición de La Vuelta a España estuvo marcada por los boicots propalestinos que se vivieron en diferentes etapas, incluida la final en Madrid, que tuvo que ser suspendida por la seguridad de los corredores.

Las continuas manifestaciones por la participación del equipo Israel Premier Tech en la ronda española coparon día a día la actualidad ciclista hasta hacer saltar la carrera que no pudo tener su tradicional final en la capital, con el líder luciendo el maillot rojo. La situación hizo estallar a una de las voces más reconocidas del ciclismo español, Perico Delgado, quien ejerce habitualmente de comentarista en las pruebas ciclistas para RTVE. "La imagen que estamos dando al mundo de España es lamentable en un país que se llama democrático", dijo el segoviano entonces, añadiendo que, "lo peor, para mí, es que algunos partidos políticos fomenten este odio y ganas de separar al país. Eso es lo que es indignante".

Esto es una desgracia muy grande para el deporte español y para el país", manifestó el exciclista en una entrevista posterior. "Es algo lamentable, claro que daña la imagen de la Vuelta y daña la imagen de España", añadió.

Las palabras de Perico fueron duramente criticadas por algunos sectores políticos que llegaron a exigir su despido, aunque meses después de lo sucedido la situación parece haberse calmado y no hay ningún movimiento conocido al respecto.

Sobre la polémica habló su habitual compañero en las retransmisiones, Carlos de Andrés. El comentarista deportivo analizó lo ocurrido en el programa 'Fuera Caretas' de Manu Falcón, en el que aseguró no tener conocimiento de un posible despido. "A mí nadie me tiene que llamar para comunicarme. Supongo que lo harán el día que suceda, si es que tiene que suceder”, explicó para añadir que “nadie le ha dicho que no va a seguir, entonces entiendo que por qué no va a seguir”.

Además, de Andrés afirma que ha hablado con Perico y que este "tampoco me ha dicho que nadie le haya comunicado nada”, por lo que el periodista catalán da por hecho que su compañero continuará el próximo año.

Borrón y cuenta nueva

De Andrés fue cuestionado también sobre los distintos desencuentros que tuvieron ambos durante las retransmisiones a cuenta de las manifestaciones propalestinas. “En muchas cosas solemos coincidir; en esta no, pero él es libre de opinar lo que considere”, comentó rotundo. “Meter excesiva política en el deporte no sé si es bueno o malo, pero era difícil no expresar tus sentimientos en ese momento. Para mí ese episodio ya está, no le voy a dar más presencia”, continuó el periodista, que prefiere dejar atrás la polémica.

Polémicas a parte, la relación entre ambos no se ha visto afectada por el asunto. “Él es mi amigo y, aunque discrepe de la manera en que piensa, no por eso va a dejar de serlo. Es la persona con la que me siento más cómodo comentando una carrera y espero seguir haciéndolo", zanjó.