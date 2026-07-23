Carapaz: "Volver a ganar me ha costado mucho"

El ecuatoriano Richard Carapaz, ganador de la etapa 18 del Tour de Francia, afirmó que esta victoria "ha costado mucho" y recordó que lo había intentado en varias ocasiones en esta edición.

"Ha sido un día especial, volver a ganar en el Tour es algo que ha costado mucho. Ha sido una etapa muy bonita, se la dedico a mi familia. Creo que al final lo más grato para mí es saber que el trabajo que hago puede ser recompensado con victorias como esta", dijo el ciclista del EF.

Objetivo conseguido

"Habíamos intentado la victoria varias veces, pero nos había sido imposible llegar. Ha sido un día duro, había que estar atento a todos los cortes, ser muy listo, pero me he metido en el ataque decisivo y se ha creado un grupo numeroso", señaló el ecuatoriano.

Richard Carapaz, ganador de la etapa 18 / Agencias

"Sabía que la última subida era dura y que me iba muy bien, he esperado la distancia adecuada para mí, he atacado dos veces y al final me he podido imponer", indicó.

Segunda victoria en el Tour

Carapaz recordó su victoria hace dos años en la estación también de los Alpes de Superdévoluy y señaló que "cada día está más difícil ganar en el Tour". "Con el equipo sabíamos que veníamos a por alguna etapa y ganarla ha sido muy especial. Es muy grande poder disfrutar de algo a por lo que veníamos en las últimas semanas. Es un alivio para el equipo", destacó.

El ecuatoriano comparó esta victoria con la que consiguió hace dos años en Superdévoluy: "Eran unas condiciones similares, una etapa igual de exigente, con mucho llano y dos puertos encadenados al final. Hoy había una fuga de mucha calidad y eso ha hecho que la victoria también fuera de mucha calidad".

El ciclista reconoció que tenía esta etapa "entre ceja y ceja" y que se había dejado ir en la general para poder meterse en escapadas y poder buscar una victoria: "Mi estilo de corredor es ser agresivo y cuando tengo las piernas no me dejo nada, lo intento todo, ese ha sido mi carácter para ganar todo lo que he hecho y hoy un día en el que tienes que tener piernas, cabeza".

Retos finales

Ahora no da por perdidos otros dos objetivos que se han puesto a tiro, acabar en el top-10 y ganar el maillot de la montaña. "Ganar otra etapa es muy complicado, la gente querrá la del Alpe d'Huez que es de mucho prestigio. Pero sería hermoso terminar en París con el maillot de la montaña", dijo Carapaz.

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"Hoy no he disputado los puntos, Paret Peintre es más rápido en este tipo de puertos, pero ahora llega la montaña de verdad, con puertos más duros y muchos puntos en juego. El problema es que Pogacar también está ahí y va a ser complicado", indicó.