Richard Carapaz completa un Tour de ensueño al conquistar la etapa reina: “Es la victoria más hermosa de mi carrera”

Richard Carapaz ha alzado los brazos en el mítico Alpe d'Huez para poner la guinda a su particular Tour de Francia. El ciclista ecuatoriano afrontaba la presente edición de la ronda gala con más dudas que certezas tras unos meses complicados, pero hizo gala de su carácter para disiparlas con una actuación para enmarcar que le ha permitido apuntarse dos victorias de etapa, liderar la clasificación de montaña y terminar octavo en la general.

"Esta es la victoria más hermosa de mi carrera, era una etapa brutal. Estoy feliz de haberlo conseguido además con el maillot de la montaña, me ha permitido demostrar que estoy hecho para esto", admitió un Carapaz visiblemente emocionado. A sus 33 años, el líder del EF Education-EasyPost ha sabido recomponerse tras unos meses realmente duros en lo personal para reivindicarse en el mayor escenario del mundo del ciclismo.

Después de lamentar la pérdida de su madre a principios de año y de someterse a una cirugía para extirparse un quiste perianal que le impidió participar en el Giro de Italia, Carapaz no afrontaba la presente edición del Tour de Francia en condiciones óptimas. La primera toma de contacto del de El Carmelo con la competición llegó en el GP Gippingen, donde consiguió subirse al tercer cajón del podio, mientras que el Tour de Suiza le permitió recuperar sensaciones tras completar una meritoria actuación que le permitió finalizar segundo solo por detrás de un intratable Tadej Pogacar.

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Con las dos pruebas helvéticas como única preparación, Carapaz acudió a Barcelona sin grandes objetivos establecidos, pero con la motivación de pelear por alguna victoria de etapa. El ecuatoriano se mostró muy combativo e incluso llegó a acariciar la victoria en Les Angles, pero su momento no llegó hasta la tercera semana de competición. La valentía mostrada en Le Markstein no se vio premiada, pero sembró los frutos que fueron recogidos con las victorias en Orcières-Merlette y en la cima del Alpe d'Huez, siendo esta última la que le permitió asegurarse el prestigioso maillot a puntos.