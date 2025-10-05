Campeonato de Europa en ruta 2025: horario, perfil, recorrido y dónde ver hoy por TV y online con Pogacar, Vingegaard y Evenepoel

El Campeonato de Europa de ciclismo 2025, en marcha desde el pasado domingo 28 de septiembre, cierra el telón hoy domingo 5 de octubre con la disputa de la prueba en ruta élite masculina, que partirá desde Privas para finalizar en Guilherand-Granges.

Con 203 kilómetros de recorrido y un desnivel de 3.306 metros, la prueba en ruta élite masculina llevará al límite a los aspirantes al oro. La exigencia de la carrera, en la que los ciclistas deberán enfrentarse a un total de 13 ascensiones a lo largo de un circuito cuanto menos desafiante, invita a pensar en que la victoria se decidirá entre un reducido grupo.

La subida al Col du Mont à Vent nada más dar comienzo la prueba será toda una declaración de intenciones, aunque lo peor estará aún por llegar. La triple ascensión a Saint-Romain-de-Lerps (6,8 kilómetros al 7,3%) apunta a ejercer como gran filtro, mientras que las seis ascensiones al Val d’Enfer (1,7 kilómetros al 9,3%) terminarán encumbrando al ganador.

Pogacar, que viene de protagonizar una nueva exhibición en Ruanda para retener el maillot arcoíris, aterriza en Francia como gran favorito a tomar el relevo de Tim Merlier. A pesar de esta etiqueta, el esloveno no podrá confiarse lo más mínimo, menos con la oposición de Evenepoel y Vingegaard y la presencia de un Juan Ayuso con ganas de saborear la gloria.

¿Qué ciclistas participan en la prueba en ruta del Campeonato de Europa 2025?

¿Cuál es el perfil de la prueba en ruta del Campeonato de Europa 2025?

Este es el perfil de la prueba en ruta élite masculina del Campeonato de Europa de Ciclismo 2025 / Roead European Championships

¿A qué hora empieza la prueba en ruta del Campeonato de Europa 2025?

Horario de salida: 11:35 horas (CET).

Horario de llegada aproximado: 17:25 horas (CET).

¿Dónde ver por TV la prueba en ruta del Campeonato de Europa 2025?

La prueba en ruta del Campeonato de Europa de ciclismo 2025 se podrá seguir por TV y online a través de Eurosport, habitual en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

