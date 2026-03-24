Así cambia Zwift en 2026: nuevo mapa de gravel, expansión de París y recomendaciones personalizadas

Zwift ya ha enseñado sus cartas para la nueva temporada y el movimiento es ambicioso. La plataforma de fitness online ha anunciado una batería de novedades que apuntan directamente a mejorar la experiencia del usuario y a reforzar su ecosistema de cara a los próximos meses. Entre todas ellas hay dos grandes focos: la llegada del primer mapa exclusivo de gravel y la expansión del mapa de París con la subida a Montmartre.

La novedad más llamativa tiene fecha marcada en rojo: Gravel Mountain estará disponible desde el 6 de abril. Zwift entra de lleno en el universo gravel con un mapa reservado a eventos y diseñado para ofrecer una experiencia más rápida, agresiva y específica sobre esta superficie. El entorno, ambientado entre piedras rojas, incluirá curvas peraltadas, medianas rocosas y carreteras ultraanchas, un diseño pensado para dar protagonismo a las bicicletas de gravel, que serán la opción más competitiva dentro del juego.

Ese mismo impulso se verá reflejado en la PAS Racing Series, programada del 6 de abril al 3 de mayo, una competición de cuatro etapas que mezclará las nuevas rutas de Gravel Mountain con un nuevo trazado gravel en Makuri Islands. Zwift busca así dar forma a una modalidad de carrera más intensa, técnica y especializada.

El Pas Racing Series en abril / ZWIFT

Otra de las mejoras importantes llegará en abril con la función para planificar la semana desde Zwift Companion. Los usuarios podrán organizar entrenamientos, rutas, eventos de ciclismo y running, salidas con Robopacer e incluso tareas vinculadas a desafíos. La idea es sencilla y práctica: que el Zwifter tenga una visión más clara de su carga de trabajo y que esa planificación alimente también el sistema de recomendaciones personalizadas, que seguirá ganando peso dentro de la app.

En esa misma línea, Zwift incorporará recomendaciones para actividades en exterior, una forma de conectar mejor el trabajo indoor con la preparación al aire libre. También habrá novedades en el apartado de rendimiento: desaparece el límite de nivel 100 en ciclismo con la incorporación de cientos de niveles extra, mientras que en running se pasará del nivel 30 al 50.

El calendario deja otra fecha destacada: el 26 de junio, día en que París crecerá con la subida a Montmartre. Zwift recreará el nuevo circuito final del Tour de France y llevará a los usuarios hasta el empedrado que conduce a la basílica del Sacré-Cœur. Será una ascensión corta, explosiva y muy reconocible para cualquier aficionado al ciclismo.

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Además, Zwift ha confirmado una profunda renovación del Drop Shop, con 18 nuevas bicicletas y 13 juegos de ruedas entre primavera y verano, y prepara el Tour Fever Challenge del 2 de julio al 16 de agosto. El mensaje de fondo es claro: Zwift quiere que su temporada 2026 sea más personalizada, más competitiva y también más conectada con el ciclismo real.