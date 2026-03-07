El calendario de los ‘4 fantásticos’ del ciclismo: las carreras de Pogacar, Vingegaard, Evenepoel y Van der Poel en 2026

El calendario UCI 2026 arrancó oficialmente el pasado 20 de enero con la disputa del Tour Down Under, pero la llegada del mes de marzo intensifica la acción en el mundo del ciclismo. La disputa de la Strade Bianche marcará el pistoletazo de salida de las grandes citas del calendario, en las que será habitual ver en acción a las estrellas del pelotón.

De entre todos estos grandes nombres dentro del World Tour, cuatro destacan por encima del resto. Estos son los de Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel y Mathieu van der Poel, que ya han definido sus respectivas hojas de ruta para la presente temporada y, salvo sorpresa mayúscula, se espera que se repartan las victorias en las grandes citas del calendario.

Tadej Pogacar: temporada de Clásicas y el club de los pentacampeones

Después de decidir dar un paso al lado en el UAE Tour para cederle todos los focos a su compañero Isaac del Toro, el esperado inicio de temporada de Pogacar tendrá lugar en la Strade Bianche. El 'nuevo caníbal' tomará salida en el popularmente llamado sexto Monumento como gran favorito a obtener la victoria, que además le llevaría a convertirse en el ciclista más laureado de la historia de la competición.

La Toscana será el primer campo de pruebas de un calendario más pensado para las clásicas que para las carreras por etapas. Como ya sucedió el año anterior, Pogacar centrará el tiro en intentar conquistar la Milán-San Remo y la París-Roubaix, los dos únicos Monumentos que hasta la fecha se le resisten. Además, saldrá a escena en Flandes y Lieja para defender su condición de campeón y seguir acercándose al récord imposible de 19 victorias en Monumentos del legendario Eddy Merckx.

Pogacar, preparado para salir a escena en 2026 / Europa Press

El otro gran objetivo de 'Pogi' será la conquista del Tour de Francia, la carrera de las carreras en la que un año más se postula como el rival a batir. En caso de volver a obtener la victoria, el líder del UAE sumaría su quinta 'Grande Boucle' y se uniría al club de pentacampeones formado por Eddy Merckx, Miguel Induráin, Bernard Hinault y Jacques Anquetil.

Strade Bianche: 7 de marzo

Milán-San Remo: 21 de marzo

Tour de Flandes: 5 de abril

París-Roubaix: 12 de abril

Lieja-Bastoña-Lieja: 26 de abril

Tour de Romandía: 28 de abril - 3 de mayo

Tour de Suiza: 17-21 de junio

Tour de Francia: 4-26 de julio

Jonas Vingegaard: la triple corona en las Grandes Vueltas y la reconquista del Tour

Una caída durante un entrenamiento y un posterior episodio de enfermedad retrasaron el inicio de temporada de Vingegaard, cuyo reducido calendario parece confeccionado a medida en busca de un doble objetivo: la conquista del Giro de Italia y del Tour de Francia.

La prioridad absoluta del danés apunta a ser la ronda italiana, la única de las tres Grandes Vueltas que todavía no ha conquistado. El líder del Visma acudirá a la línea de salida como gran favorito a tomar el testigo del ya retirado Simon Yates, y pedaleará a lo largo de tres semanas con el objetivo de alcanzar un hito que se le resiste incluso a su gran rival Pogacar.

Jonas Vingegaard, en la pasada Vuelta / EFE

A pesar de fijar el Giro como objetivo número 1, Vingegaard no renunciará a intentar volver a sentarse en el trono del Tour de Francia, escenario en el que se verá las caras con Pogacar por primera y a priori única vez en la temporada. La 'Grande Boucle' se ha convertido en el coto privado del esloveno, pero el líder del Visma ya demostró en 2022 y en 2023 que se puede discutir su hegemonía, y lo dará todo para cruzar la meta en París vistiendo el prestigioso maillot amarillo.

Antes de afrontar sus grandes objetivos, Vingegaard calentará motores tanto en la París-Niza como en la Volta a Catalunya. En la primera medirá sus fuerzas ante Juan Ayuso, mientras que en carreteras catalanas su gran rival será otro de los 'alienígenas' del pelotón: Remco Evenepoel.

El calendario de Jonas Vingegaard París-Niza: 8-15 de marzo

Volta a Catalunya: 23-29 de marzo

Giro de Italia: 8-31 de mayo

Tour de Francia: 4-26 de julio

Remco Evenepoel: el año del esperado paso al frente

El más activo de los 'cuatro grandes' en los primeros meses de la temporada. Después de alternar exhibiciones en Mallorca y Valencia con una decepcionante actuación en el UAE Tour, el flamante fichaje del Red Bull Bora se prepara para afrontar el momento de la verdad.

Evenepoel se citará con Vingegaard en la Volta a Catalunya y con Pogacar en la Lieja-Bastoña-Lieja, mientras que el Tour de Francia será el escenario en el que se medirá de tú a tú con ambos. El belga tiene una asignatura pendiente con la 'Grande Boucle' después de su abandono en la edición anterior, y en el presente espera poder rivalizar hasta el final con los dos grandes jerarcas de la carrera.

Evenepoel apunta al trono de Pogacar en el Tour de Francia en 2026 / EFE

El cambio del Soudal al Red Bull responde a la firme voluntad de Remco de dar un paso al frente y poder competir de tú a tú con Pogacar y Vingegaard. El belga ya se ha mostrado sobradamente superior cuando se trata de retar al cronómetro y muy sólido en las clásicas, pero ahora quiere demostrar que puede discutir su hegemonía en las carreras por etapas.

El calendario de Remco Evenepoel Volta a Catalunya: 23-29 de marzo

Amstel Gold Race: 19 de abril

Flecha Valona: 22 de abril

Lieja-Bastoña-Lieja: 26 de abril

Tour de los Alpes: 7-14 de junio

Tour de Francia: 4-26 de julio

Mathieu Van der Poel: el gran obstáculo entre Pogacar y la gloria

Después de dominar con mano de hierro en el ciclocross, dónde el pasado enero consiguió celebrar su octavo campeonato del mundo, Van der Poel inició su temporada en carretera con una victoria sobre los adoquines de la Omloop Nieuwsblad.

El siguiente alto en el camino del coloso neerlandés será la Tirreno Adriático, primera y en principio última carrera por etapas que disputará a la espera de su decisión final sobre si tomará salida en la próxima edición del Tour de Francia.

Mathieu Van der Poel, un ciclista 'todoterreno' / EFE

Repitiendo la misma estrategia que el año anterior, Van der Poel centrará toda su atención en las Clásicas y en los Monumentos, dónde se batirá en duelo con Pogacar. El del Alpecin exhibió músculo ante el esloveno a lo largo de la temporada pasada, ganándole la partida tanto en la Milán-San Remo como en la París-Roubaix, y este año lo dará todo para defender su condición de campeón en ambas carreras.