Buenas noticias para Juan Ayuso: el comunicado del Lidl-Trek confirma que no ha sufrido ninguna fractura

No todo son malas noticias para Juan Ayuso y el Lidl-Trek. El alicantino, que se ha visto obligado a abandonar la París-Niza por culpa de una aparatosa caída cuando vestía el prestigioso maillot de líder, ha esquivado los peores pronósticos tras las primeras exploraciones realizadas

Tal como ha confirmado el Lidl-Trek a través de un comunicado oficial, Juan Ayuso no sufre fractura alguna en la cadera, zona afectada en la multitudinaria caída que le ha impedido continuar en la etapa 4.

"Afortunadamente, las radiografías realizadas en el hospital de Francia no revelaron ninguna fractura en Ayuso. Una evaluación clínica adicional realizada por el médico del equipo en el hotel del equipo también ha descartado cualquier otra lesión grave. Juan seguirá siendo supervisado por el personal médico del equipo y solo se proporcionará otra actualización si es necesario. Juan quiere expresar su decepción por abandonar el equipo en la París-Niza y apoyará a sus compañeros desde casa. Vamos", reza el comunicado

Al no existir fractura alguna, es probable que el calendario previsto para Juan Ayuso no se vea afectado, por lo que el 'gallo' podría volver a escena en la Itzulia.