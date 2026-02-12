Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ciclismo

El brutal enfado de Pogacar con un aficionado en Valencia: “No tengas la actitud de un adolescente consentido”

El cuatro veces ganador del Tour de Francia compartió sus impresiones sobre un cruce con un aficionado a través de su cuenta de Strava

Pogacar entrena en el Velódromo Luis Puig de València para asaltar Roubaix y un nuevo Tour

Pogacar entrena en el Velódromo Luis Puig de València para asaltar Roubaix y un nuevo Tour / J.M. López

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

La presencia de Tadej Pogacar en Valencia ha causado furor entre los amantes del ciclismo. El cuatro veces campeón del Tour de Francia escogió el velódromo Luis Puig de València como enclave de entrenamiento para preparar el asalto a la París-Roubaix, uno de los pocos títulos que hasta la fecha se le resisten.

Más allá de este comentado entrenamiento en el velódromo, Pogacar recorrió 132 kilómetros entre Valencia y Calpe a un ritmo cercano a los 41km/h y una potencia media de 307 vatios, tal como atestigua la publicación en su cuenta de Strava. Sin embargo, lo más llamativo no fueron los registros de su entrenamiento, que no dejan de ser un día más en la oficina para el líder del UAE Team.

En esta misma publicación de Stava, Pogacar compartió un mensaje para todos sus aficionados en el que comentó un desagradable incidente con un aficionado.

"Una pregunta sincera para todos los aficionados: Si me veis hablando con alguien y me pedís una foto, os pido que me deis dos minutos para terminar. ¿Esperáis dos minutos o me hacéis una peineta con el dedo y os vais enfadados (y hacéis que vuestra pareja me grite)?", comentó Pogacar sobre su roce con un aficionado en Valencia.

Pogacar quiso cerrar el mensaje con un agradecimiento a todos sus fans y un último 'recado' al protagonista de este incidente: "Un día largo terminó con la pérdida de mi 'mayor fan'. Por cierto, os quiero a todos. Incluso me gustan los fans que no son mis seguidores. Pero no tengas la actitud de un adolescente consentido".

