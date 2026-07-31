El BOE cambia las normas: algunos arcenes podrán convertirse en carriles bici para evitar la infracción que acarrea multas de 200 euros y seis puntos del carné de conducir

Durante los meses de verano es habitual que aumente la presencia de ciclistas en las carreteras españolas. Las conocidas "grupetas" aprovechan el buen tiempo para salir a entrenar, una situación que obliga a los conductores a extremar la precaución, especialmente en las vías secundarias. Adelantar de forma incorrecta a un ciclista puede acarrear multas de hasta 200 euros y la pérdida de entre cuatro y seis puntos del carné de conducir, dependiendo de la gravedad de la infracción.

La normativa vigente obliga a respetar una distancia lateral mínima de 1,5 metros al adelantar a un ciclista y a reducir la velocidad durante la maniobra. Sin embargo, el Gobierno quiere ir un paso más allá para mejorar la convivencia entre bicicletas y vehículos a motor, impulsando una red ciclista más amplia y segura en las carreteras del Estado.

Ciclistas en las carreteras / 5

Con ese objetivo, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado una modificación normativa que abre la puerta a un cambio importante en el diseño de algunas carreteras estatales. La medida permitirá que, en determinados casos, parte del espacio destinado actualmente a los arcenes pueda utilizarse para construir vías ciclistas adyacentes.

No obstante, la norma no supone que todos los arcenes vayan a desaparecer para convertirse en carriles bici. La modificación únicamente contempla esa posibilidad en circunstancias concretas y siempre que los responsables técnicos acrediten que la actuación no compromete la seguridad vial ni el correcto funcionamiento de la carretera.

La nueva regulación se aplicará principalmente en carreteras multicarril y en aquellas carreteras convencionales con una intensidad media diaria de tráfico reducida. En estos casos, cuando se considere especialmente conveniente crear un itinerario ciclista o dar continuidad a uno ya existente, podrá estudiarse la reducción o incluso la supresión parcial del arcén para habilitar una infraestructura específica para bicicletas.

Ciclista en arcén / SPORT.es / LaSexta

El objetivo de esta medida forma parte de la estrategia del Gobierno para fomentar la movilidad activa y sostenible. La iniciativa se enmarca dentro de la Estrategia Estatal por la Bicicleta y de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, documentos con los que el Ejecutivo pretende incrementar el uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano y facilitar desplazamientos más seguros entre zonas urbanas, periurbanas e interurbanas.

La Dirección General de Carreteras será la encargada de impulsar estas actuaciones, siempre en coordinación con el resto de administraciones competentes. El propósito es desarrollar una red ciclista continua que permita conectar municipios y facilitar los desplazamientos en bicicleta sin que los usuarios tengan que compartir espacio con el tráfico motorizado en aquellos tramos donde resulte posible.

La modificación normativa también podría contribuir a reducir algunas de las situaciones de riesgo que se producen actualmente entre conductores y ciclistas. Si se construyen más carriles bici paralelos a determinadas carreteras, parte de los usuarios de la bicicleta podrán utilizar estas infraestructuras en lugar de circular directamente por la calzada, disminuyendo así el número de adelantamientos entre vehículos y ciclistas.

Ciclista senior / PEXELS.

Eso sí, la aprobación de esta medida no modifica las normas de circulación actualmente vigentes. Mientras los ciclistas continúen utilizando la calzada, los conductores seguirán obligados a respetar la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros, reducir la velocidad durante el adelantamiento y realizar la maniobra únicamente cuando existan condiciones suficientes para garantizar la seguridad de todos los usuarios.