CICLISMO

El belga Vermeersch, campeón del mundo de gravel

Aventajó en 40 segundos al neerlandés Frits Biesterbos y en 1:23 a Mohoric

EFE

El belga Florian Vermeersch sacó partido a la labor del equipo para apuntarse la victoria en la prueba masculina de los Mundiales de Gravel, disputados este fin de semana en la región neerlandesa de Limburgo.

Vermeersch, que había sido subcampeón en 2023 y 2024 tras el esloveno Matej Mohoric y el neerlandés Mathieu van der Poel, respectivamente, encontró por fin el ansiado oro tras una demostración de fuerza que le permitió llegar solo a la línea de meta con un crono de 4h39:12.

Aventajó en 40 segundos al neerlandés Frits Biesterbos y en 1:23 al propio Mohoric, que volvió a subir al podio, del que alejó al también belga Floris van Tricht, mientras que otro de los grandes aspirantes a la victoria, el británico Thomas Pidcock, fue sexto a 1:41.

